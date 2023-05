Totgesagte leben länger! Union Haag/Hausruck besiegt Kallham und darf noch träumen

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:07

In der 24. Runde der 1. Klasse Mitte-West kreuzten unter anderem die Union Haag am Hausruck und der SV Kallham die Klingen. Die Heimelf aus Haag galt vor der Partie quasi als abgestiegen, ihr wurden nur noch theoretische Chancen auf den Verbleib in der Liga zugebilligt. Der SV Kallham hingegen stand auf einer trügerischen Position neun, man hat nach Verlustpunkten gerechnet einen doch soliden Vorsprung auf den Tabellenkeller, ist selbigem jedoch noch nicht enteilt.

Haag hatte nichts zu verlieren

Wenngleich man die Lage in Haag am Hausruck realistisch einschätzt, ist intern nach wie vor der Glaube vorhanden, die Klasse halten zu können. Betreut von einem Interims-Trainerduo, bestehend aus Spieler Senahid Bekanovic und Co-Trainer Mathias Mayrhuber, hatte man sich vorgenommen, im Spiel gegen Kallham noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Die Union Haag brachte auch von Beginn an eine ansehnliche Performance auf den Rasen, ging dann auch nach knapp 20 Minuten durch ebenjenen Senahid Bekanovic mit 1:0 in Führung. Was war passiert? Ein Verteidiger der Kallhamer stieg – aufgrund der Positionierung des gegnerischen Spielers in einer eigentlich ungefährlichen Zone im Strafraum eher ungeschickt – hart ein, woraufhin der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Bekanovic hatte keine Probleme, das Geschenk anzunehmen.

Heimelf schöpft neue Hoffnung

Kallham hatte in der Folge noch Pech, als ein Abschluss der Gäste zuerst auf der Latte landete, anschließend Haags Keeper an den Kopf und schließlich ins Aus prallte. Generell wogte das Spiel anschließend, wir befinden uns mittlerweile in der zweiten Halbzeit, hin und her, wichtig war aus Sicht der Hausherren das relativ schnell erzielte 2:0, in dessen Zuge Thomas Wasner nach einem gut vorgetragenen Angriff den Ball über die Linie drückte. Die vielen Zuschauer, die an diesem Feiertag den Haager Sportplatz bevölkerten, sahen im Anschluss eine weiterhin bemühte Kallhamer Mannschaft, die im letzten Drittel aber nicht reüssieren konnte. Somit bleibt die Union Haag im Abstiegskampf am Leben, Kallham ist weiterhin mathematisch nicht gerettet.

Dominik Kaltenecker, Sektionsleiter Union Haag/Hausruck:

„Meiner Meinung nach war das heute an sich ein verdienter Sieg unserer Mannschaft. Wichtig war für die Burschen, dass sie das 2:0 erzielen konnten, sodass wir den Sieg ohne zu zittern heimbringen konnten. Das Auftreten der Mannschaft war für uns aus Vereinssicht klasse. Man wünscht sich, dass in den nächsten beiden Spielen vielleicht noch ein kleines Wunder passiert, wobei es sehr schwierig wird, oben zu bleiben, da sind wir realistisch. Erwähnenswert ist sicher noch, dass es der erste Sieg unseres Interimstrainer-Duos Bekanovic und Mayrhuber war. Hier haben wir vereinsintern noch eine Lösung für die letzten Spiele gefunden. Es sind Glaube, Trainingseifer und Stimmung vorhanden, die beiden haben das gut hinbekommen in den letzten Wochen.“

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei