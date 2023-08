Absteiger dreht Heimspiel gegen Union Meggenhofen und stoppt Talfahrt

Details Sonntag, 27. August 2023 19:54

Am zweiten Spieltag der 1. Klasse Mitte-West kam es zum Kräftemessen zwischen dem TSV Baugruppe Schmid Frankenburg und der Union Meggenhofen. Während die Hausherren auf eine grottenschlechte Saison zurückblicken, nur als Letzter ins Ziel kamen und sich aus der Bezirksliga verabschieden mussten, belegten die Mannen von Coach Almir Orascanin nach einer ordentlichen Performance den fünften Rang. Beide Teams starteten am vergangenen Wochenende mit einer Niederlage in die neue Spielzeit (1:3 in Kallham bzw. 0:2 gegen Neukirchen/Vöckla) und standen demzufolge am Sonntagnachmittag bereits unter Druck. Nach lediglich zwei Punkten in den letzten sechs Partien konnte der Absteiger seine Talfahrt stoppen und mit einem knappen 3:2-Erfolg in der Tabelle anschreiben. Die Meggenhofener hingegen zogen nach einer Heimpleite gegen Neukirchen gegen einen weiteren Ex-Bezirksligisten erneut den Kürzeren und blicken aktuell auf ein noch jungfräuliches Punktekonto.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Rund 150 Besucher bekamern im Georg Kettl Stadion zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften zu sehen. Nach nur zehn Minuten hatte die Union die Nase vorne, als Jakob Berghammer auf der rechten Seite eine Flanke schlug und Matthias Kirchberger mit dem Kopf zur Stelle war. Nach dem frühen Gegentor war die Heimelf von Neo-Trainer Laszlo Major, der im Sommer dem inzwischen in Peterskirchen tätigen Daniel Troppmair nachgefolgt war, geschockt undf brauchte eine Zeitlang, sich zu sammeln. Doch Mitter der ersten Halbzeit machte der Absteiger den Rückstand wett - nach einem gelungenen Spielzug über die rechte Seite, legte Routinier Harald Winter quer, der 16-jährige Tobias Schrattenecker fackelte nicht lange, zog an der Strafraumgrenze ab und versenkte die Kugel mit einem Flachschuss im langen Eck. Nach dem Ausgleich war der TSV bemüht, nachzusetzen, doch in Minute 37 gerieten die Frankenburger erneut in Rückstand. Nach einem Rückpass zögerte Schlussmann Tobias Burgstaller, sodass es mit Berghammer zu einem Pressball kam, das Leder Attila Erczkövi vor die Füße fiel und die ungarische Neuerwerbung aus Kroatisch Geresdorf keine Mühe hatte, das Spielgerät zum 1:2-Pausenstand im TSV-Kasten unterzubringen.

Winter gleicht per Elfmeter aus - starke Major-Elf dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Vorderwinkler gingen die Hausherren engagiert und aggressiv ans Werk. Aber auch die Gäste waren im zweiten Durchgang sehr präsent, sodass sich ein überaus intensives und zum Teil ruppiges Match entwickelte. Nach 55 Minuten brandete im Stadion wieder Jubel auf. Nach einem Angriff über die linke Seite konnte Winter im Meggenhofener Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden - der Gefoulte schnappte sich den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Nach dem erneuten Ausgleich setzte der Absteiger energisch nach und dominierte fortan das Geschehen, die Major-Elf konnte ein, zwei gute Chancen aber nicht nutzen. So strich ein Kopfball von Mate Vancsa, neuer Legionär aus Ungarn, knapp am Union-Gehäuse vorbei. Am Beginn der Schlussviertelstunde wurde der letztjährige Bezirksdligist für seine Bemühungen belohnt, als Dominik Streicher einen vom kurz zuvor eingewechselten Peter Seiringer getretenen Corner einnickte. Der TSV hatte das Spiel gedreht und in der Folge das Geschehen weitgehend unter Kontrolle. Die Major-Elf ließ in den Schlussminuten nichts zu, behauptete die knappe Führung und durfte sich am Ende über den ersten Saisonsieg freuen.

Sebastian Burgstaller, Sportlicher Leiter TSV Frankenburg:

"Nach dem Abstieg, einem Trainerwechsel und einem Umbruch im Kader war es nicht einfach, umso größer ist die Erleichterung über den heutigen Dreier. Unsere Mannschaft ist zwei Mal in Rückstand geraten, hat aber tolle Moral bewiesen, sich dafür belohnt und einen aufgrund der starken Leistung in der zweiten Halbzeit verdienten Sieg gefeiert. Am kommenden Samstag erwartet uns die nächste schwierige Aufgabe, werden in Eberschwang aber versuchen, zumindest einen Punkt zu entführen".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.