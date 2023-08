Acht zu eins! Aufsteiger SV Krenglbach zerlegt ATSV Zipf in alle Einzelteile

Details Montag, 21. August 2023 15:01

Der ATSV Zipf konnte dem SV Krenglbach zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:8. Der amtierende Meister der 2. Klasse Mittewest setzte so direkt ein kräftiges Ausrufezeichen in der neuen sportlichen Umgebung. Moritz Preisinger, in der Übertrittszeit von der Viktoria Marchtrenk gekommen, gelangen dabei zum Debüt gleich drei Treffer.

Zipf wird in alle Einzelteile zerlegt

Der ATSV Zipf geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Jakub Dranga das schnelle 1:0 für Krenglbach erzielte. Die Gäste mussten in der Anfangsphase auch den Treffer von Stefan Braun zum 2:0 hinnehmen (21.). Wenige Minuten später verkürzten die Gäste durch Peter Stüger auf 1:2 (27.). Mit einem schnellen Doppelpack (40./45.) zum 4:1 schockte Moritz Preisinger den ATSV Zipf. Die Überlegenheit des SV Fenastra Krenglbach spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Die Messe schien für den ATSV Zipf gelesen, als Dominik Schausberger nach knapp einer Stunde vorzeitig mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt wurde (54.). Dranga vollendete zum sechsten Tagestreffer in der 60. Spielminute. Für das 6:1 und 7:1 war Savo Jovanovic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (77./79.). Auch in der Nachspielzeit kannte der SV Krenglbach keine Gnade. Preisinger markierte den achten Treffer und komplettierte seinen Hattrick (91.). Besser hätte der Start ins neue Fußballjahr für Krenglbach kaum gelingen können. Vor eigenem Publikum schlug das Heimteam den ATSV Zipf und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist der SV Krenglbach zum Sportclub Offenhausen, tags zuvor begrüßt der ATSV Zipf den Gallspacher SK 1932 vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – ATSV Zipf, 8:1 (4:1)

91 Moritz Preisinger 8:1

79 Savo Jovanovic 7:1

77 Savo Jovanovic 6:1

60 Jakub Dranga 5:1

45 Moritz Preisinger 4:1

40 Moritz Preisinger 3:1

27 Peter Stüger 2:1

21 Stefan Braun 2:0

4 Jakub Dranga 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.