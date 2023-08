Verrückte Wende: SV Pram stellt Partie in der Nachspielzeit auf den Kopf

Details Montag, 28. August 2023 20:32

Die SPG Taufkirchen/Michaelnbach und der SV Europlan Pram boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Dabei führten die Hausherren bis zur 90. Minute mit 2:1, kassierten in der Nachspielzeit aber gleich zwei Treffer und standen am Ende mit leeren Händen da.

Barta-Doppelpack reicht Taufkirchen nicht

Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Jacub Przybylko aufseiten des SV Pram das 1:0 (41.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Gabor Tamas Barta schockte den SV Europlan Pram und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Taufkirchen/Michaelnbach (59./77.). Amir Tarabic traf zum 2:2 zugunsten des SV Pram (90.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Tobias Wiesner noch einen Treffer parat hatte (95.). Am Ende verbuchte der SV Europlan Pram gegen Taufk./Michaelnb. einen Sieg.

Der sechste Platz und 36 Punkte lautete die Bilanz der SPG Taufkirchen/Michaelnbach am Ende der vergangenen Saison. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem siebten Rang.

Der siebte Platz, den der SV Pram mit den Leistungen in der Vorsaison erreichte, ist in dieser Spielzeit womöglich noch zu toppen. Der SV Europlan Pram machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Taufkirchen/Michaelnbach tritt kommenden Freitag, um 18:00 Uhr, beim Sportclub Offenhausen an. Zwei Tage später empfängt der SV Pram den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt.

1. Klasse Mitte-West: SPG Taufkirchen/Michaelnbach – SV Europlan Pram, 2:3 (0:1)

95 Tobias Wiesner 2:3

90 Amir Tarabic 2:2

77 Gabor Tamas Barta 2:1

59 Gabor Tamas Barta 1:1

41 Jacub Przybylko 0:1

