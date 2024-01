ASKÖ Blaue Elf Linz: "Wollen in absehbarer Zeit in die Bezirksliga"

Details Mittwoch, 17. Januar 2024 12:47

Die ASKÖ Blaue Elf Linz blickt auf ein in Summe erfolgreiches Jahr 2023 zurück und sammelte im Frühjahr und im Herbst jeweils 22 Punkte. Nach einem sechsten Rang in der vergangenen Saison der 1. Klasse Mitte beendeten die Mannen von Trainer Rainer Friedinger die Hinrunde der aktuellen Spielzeit am fünften Rang und positionierten sich erneut in der oberen Tabellenregion. "Über die 22 Zähler vom Frühjahr haben wir uns gefreut, mit dem Abschneiden im Herbst sind wir aber nicht restlos zufrieden, zumal wir vorne näher dransein wollten. Nichtsdestotrotz war das letzte Jahr ein erfolgreiches und wollen heuer den nächsten Schritt setzen", erklärt der Coach.

Perfekter Saisonstart

Die Kicker aus dem Wasserwald starteten mit drei Siegen perfekt in die Saison und fuhren auch zum Herbstausklang, in Pichling, einen "Dreier" ein. In den neun Runden dazwischen lief es bei den Linzern aber nicht immer rund und mussten in diesem Zeitraum fünf Niederlagen einstecken. "Etliche enge Spiele konnten wir nicht zu unseren Gunsten entscheiden und waren ab und an zu ungeduldig. Letztendlich hat aber nicht viel gefehlt und hätten mit einem Sieg mehr in Lauerstellung überwintern können", trauert Friedinger einigen liegengelassenen Punkten nach. Während vier Teams öfter ins Schwarze trafen - Micha Tindl durfte sich zwölf Mal als Torschütze feiern lassen und ist gemeinsam mit Patrik Svetlosak (Neue Heimat) der Top-Torjäger der Liga - kassierten sechs Mannschaften mehr Gegentore.

Bittere Heimniederlagen, aber in der Fremde mit exzellenter Performance

Die Friedinger-Elf verzeichnet eine ausgeglichene Heim-Bilanz und feierte in der Fremde vier Siege. "Leider ist uns die enorme Heimstärke abhandengekommen und konnten auf eigener Anlage dem Druck nicht immer standhalten. Aber das Fehlen von Michael Senn, der Stürmer hat einen Kreuzbandriss erlitten, hat sich in den Heimspielen negativ bemerkbar gemacht", ärgert sich der 48-jährige Übungsleiter noch heute über die unnötigen Niederlagen gegen ESV Wels und Eferding/Fraham. "In der Fremde hingegen hatten wir vor nicht allzu langer Zeit mit einer Pleitenserie zu kämpfen, konnten diese inzwischen aber abstellen und in den bisherigen Auswärtsspielen über weite Strecken überzeugen. Auch wenn wir den Anschluss ans Spitzenfeld der Tabelle verpasst haben, sind wir mit der Entwicklung der Mannschaft nicht unzufrieden".

Neuerwerbung aus der Landesliga

Vor zwei Tagen wurde im Wasserwald das Training wieder aufgenommen, am 27. Jänner wird gegen Altenfelden das erste Testspiel bestritten. Beim Trainingsauftakt konnte Coach Friedinger eine Neuerwerbung begrüßen. "Wir waren eigentlich nicht auf der Suche nach Verstärkungen, die Verpflichtung von Jozo Marijanovic, der zuletzt bei Oedt 1b in der Landesliga aktiv war, hat sich aber zufällig ergeben. Der 29-jährige Kroate wechselt aus beruflichen Gründen zu uns, kann als Innenverteidiger oder Sechser agieren und unsere Defensive stabilisieren", so Friedinger. "Darüberhinaus wird im Winter nichts passieren, denn unser Kader ist breit aufgestellt, zudem forcieren wir weiterhin die eigenen, jungen Spieler".

Frühjahrs-Tabelle und nächste Saison im Fokus

Obwohl es für einen Platz ganz vorne in der Tabelle vermutlich nicht reichen wird, nehmen sich die Linzer für die zweite Meisterschaftshälfte viel vor. "Wir wollen eine starke Rückrunde spielen und uns in der Frühjahrs-Tabelle im Spitzenfeld präsentieren, um in der nächsten Saison im Aufstiegskampf mitmischen zu können", gibt Rainer Friedinger die Richtung vor. "Der Verein hat viel in die Infrastruktur investiert und mit einem Kunstrasen, einer Turnhalle und dem neuen Klubheim tolle Bedingungen geschaffen. Sportlich haben wir uns in der oberen Tabellenregion festgesetzt und wollen die Entwicklung Schritt für Schritt voranteiben. Es ist kein Geheimnis, dass wir in absehbarer Zeit aufsteigen möchten und in die Bezirksliga wollen".

