Nach toller Hinrunde kämpft Union Pucking um erstmaligen Bezirksliga-Aufstieg

Details Sonntag, 07. Januar 2024 11:03

Nach einem vierten Rang im Vorjahr präsentiert sich die Union Constant Energy Pucking in der aktuellen Saison der 1. Klasse Mitte bislang von ihrer besten Seite, kam in der Hinrunde als Dritter ins Ziel, ist vom möglichen Relegationsplatz nur aufgrund des verlorenen Duelles mit Leonding getrennt und hat lediglich drei Punkte weniger am Konto als Herbstmeister Wilhering/Mühlbach. "Wir hatten uns einiges vorgenommen und wollten den eroberten Platz im oberen Drittel der Tabelle behaupten, mit einer Präsenz im Aufstiegskampf hätten wir aber nicht unbedingt gerechnet und sind demzufolge mit dem bisherigen Abschneiden restlos zufrieden", erklärt Trainer Florian Seibold.

11 Tarakci-Tore - daheim seit 28. Mai 2023 ungeschlagen

Die Union zog am Beginn der Saison in den Auswärtsspielen gegen die beiden Top-Teams den Kürzeren, die Puckinger sind aber seit bereits neun Runden ungeschlagen, beendeten den Herbst mit vier Siegen am Stück und überwintern in Lauerstellung. "Nach einem soliden Frühjahr ist es im Herbst nahezu perfekt gelaufen, hat in Summe alles gepasst und freuen uns, dass wir im Aufstiegskampf mittendrin und voll dabei sind", meint der erst 35-jährige Übungsleiter. Während drei Teams weniger Gegentore kassierten, trafen lediglich die Kicker aus der Neuen Heimat öfter ins Schwarze - Oguz Tarakci zeichnete für elf der insgesamt 33 Union-Treffer verantwortlich. "Mit Stefan Spielbichler, der bei OÖ-Ligist Weißkirchen sein Können unter Beweis stellt, haben wir im Sommer einen absoluten Leistungsträger und Torgaranten verloren, konnten seinen Abgang aber exzellent kompensieren und haben im Herbst oft und regelmäßig getroffen. Aber auch in der Defensive hat es ausgezeichnet funktioniert", zollt der Coach dem gesamten Team ein Pauschallob. Der Drittplatzierte musste die beiden bisherigen Niederlagen jeweils in der Fremde einstecken, auf eigener Anlage sind die Puckinger seit 28. Mai 2023 ungeschlagen und feierten in den letzten acht Heimspielen fünf Siege.

Möglicher Zugang

Am 15. Jänner starten die Puckinger in die Vorbereitung und bestreiten am 20. Jänner, gegen Schiedlberg, das erste Testspiel. Aufgrund der guten Bedingungen vor Ort - in der Region sind etliche Kunstrasenplätze vorhanden - verzichtet die Union auf ein Trainingslager in der Ferne. Beim Trainingsauftakt wird Florian Seibold möglicherweise einen neuen Kaderspieler begrüßen können. "Die Mannschaft hat sich eine super Ausgangsposition erarbeitet, demnach besteht kein Grund, nach Vestärkungen Ausschau zu halten. Es kann jedoch sein, dass im Winter ein Spieler zu uns stößt, Abgänge wird es aber keine geben", ist der Trainer mit seinem Personal restlos zufrieden.

Wichtiger Rückrundenstart - spannender Aufstiegskampf

In der 58-jährigen Vereinsgeschichte war die Union Pucking noch nie in der Bezirksliga aktiv, demzufolge ist ein möglicher erstmaliger Aufstieg in die sechste Leistungsstufe ein zusätzlicher Anreiz. "Auch wenn der Aufstieg kein Muss ist, ist die Erwartungshaltung natürlich hoch. Die beidern Top-Teams sind in Reichweite, kann im Frühjahr viel passieren. Aber schon in den ersten Rückrundenspielen wird sich zeigen, wohin die Reise gehen kann", spricht Seibold die Duelle gegen Wilhering und Leonding an. "In der Hinrunde haben wir gegen beide Konkurrenten verloren, genießen in diesen Duellen im Frühjahr aber Heimrecht. Und sollte uns ein guter Start gelingen und die Bilanz in den direkten Duellen positiv ausfallen, ist alles möglich".