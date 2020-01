1. Klasse Mitte: "Experten-Tabelle" - ASKÖ Doppl/Hart "feiert Herbstmeistertitel"

Details Mittwoch, 01. Januar 2020 17:43

In der Herbstsaison 2019 der 1. Klasse Mitte versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 13 Runden die jeweiligen Spiele. Die ASKÖ Doppl/Hart kam in der Hinrunde als Vierter ins Ziel, die Experten tippten den Bezirksliga-Absteiger jedoch zum "Herbstmeistertitel". Am zweiten Rang steht mit dem SV Steyregg, der im Herbst auf Platz drei landete, ebenfalls ein letztjähriger Bezirksligist. Für Ligaprimus ASKÖ Dionysen sprang nur der dritte Rang heraus, gefolgt von Vize-Herbstmeister UFC Eferding. Der SC Hörsching schrammte im Sommer am Aufstieg vorbei, in der Hinrunde wurde die Mirnegg-Elf bis auf den letzten Platz durchgereicht. Die Trainer und Funktionäre sind jedoch vom Potenzial des amtierenden Vizemeisters überzeugt und tippten den SC bis auf den sechsten Platz nach oben. Die SPG Wilhering/Mühlbach, im Herbst immerhin Elfter, wurde von den Experten mit der "Roten Laterne" bedacht.

Expertentipps:

Runde 1 - Hans-Peter Hutterer, Sportchef Union Pichling

Runde 2 - Jürgen Ließ, Trainer ASKÖ Eferding/Fraham

Runde 3 - Manfred Wurmlinger, Sektionsleiter SV Steyregg

Runde 4 - Michael Carhaun, Sektionsleiter ASKÖ Dionysen

Runde 5 - Alexander Oppolzer, Trainer SPG Wilhering/Mühlbach

Runde 6 - Amir Topalovic, Ex-Trainer ASKÖ Doppl/Hart

Runde 7 - Raimund Ferlitz, Obmann ESV Westbahn Linz

Runde 8 - Heinz Zitta, Sektionsleiter ASKÖ Blaue Elf Linz

Runde 9 - Semir Sejdic, Trainer ASKÖ Neue Heimat Linz

Runde 10 - Dominik Feigl, Trainer Union Pucking

Runde 11 - Franz Tremel, Sektionsleiter Union Puchenau

Runde 12 - Wolfgang Unger, Trainer Union Haid

Runde 13 - Dieter Mirnegg, Sportchef und Trainer SC Hörsching

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (04) ASKÖ Doppl/Hart 30 (25) Punkte 28-12 Tore

2. (03) SV Steyregg 26 (25) 28-15

3. (01) ASKÖ Dionysen 25 (29) 25-15

4. (02) UFC Eferding 25 (26) 23-14

5. (06) Union Pucking 21 (21) 19-13

6. (14) SC Hörsching 21 ( 8) 20-16

7. (05) Union Puchenau 20 (22) 22-18

8. (07) Union Pichling 17 (18) 15-19

9. (10) ASKÖ Blaue Elf Linz 14 (15) 16-22

10. (08) Union Haid 13 (16) 15-20

11. (13) ESV Westbahn Linz 10 (10) 9-25

12. (12) ASKÖ Neue Heimat Linz 9 (13) 15-29

13. (09) ASKÖ Eferding/Fraham 8 (16) 16-21

14. (11) SPG Wilhering/Mühlbach 8 (13) 11-24

