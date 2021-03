„Die Mannschaft ist jung. Daher fehlt uns etwas die Konstanz!“ – Heinz Zitta, Sektionsleiter der ASKÖ Blaue Elf Linz, im Interview

Details Freitag, 26. März 2021 12:25

Durchwachsen war sie, die Hinserie aus Sicht der ASKÖ Blaue Elf Linz in der 1. Klasse Mitte. Insbesondere die mangelnde Durchschlagskraft in der Offensive sorgte dafür, dass man sich vom untersten Tabellendrittel nie wirklich distanzieren konnte. Die jüngste Verpflichtung eines Angreifers, der in den vergangenen Jahren seine Torgefahr für die DSG Union Naarn in der Landesliga Ost sowie für UFC Eferding in der Landesliga West unter Beweis gestellt hatte, soll für eine Verbesserung der Situation sorgen – wenn denn wieder gespielt werden darf. Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Heinz Zitta.

Ligaportal: Zwölf Punkte holte man aus den ersten elf Partien. Wie beurteilen Sie den Herbst?

Zitta: „Die Mannschaft ist jung. Da gab es Höhen und Tiefen. Insgesamt fehlte uns etwas die Konstanz. Eine Entwicklung ist aber zu sehen. Gegen die Mannschaften, die in der Tabelle vorne stehen, haben wir gut gespielt und entsprechende Resultate erzielt. Unterdessen schwächelten wir gegen Teams aus den unteren Regionen.“

Ligaportal: Stürmer Dominik Neuhold kam im Winter von der Sportunion Schweinbach. Was verspricht man sich von ihm?

Zitta: „Er war im Nachwuchs schon bei uns und hat es dann als junger Spieler in der Oberösterreich-Liga und in der Landesliga probiert. Nun kommt er zurück. Wir sind froh über diesen Schritt. Dominik passt sehr gut zum Verein und wir erhoffen uns von ihm, dass er die Tore macht.“

Ligaportal: Roman Freinschlag und Burak Besinci haben indes den Verein verlassen. Beide haben in der Kampfmannschaft aber im Prinzip keine Rolle gespielt. Die Qualität des Kaders hat sich durch die Transferaktivitäten also erhöht?

Zitta: „Das hoffen wir natürlich. Man muss schauen, wie es sich entwickelt. Dominik Neuhold hat jetzt auch lange nicht gespielt.“

Ligaportal: „Wie geht es den Spielern aktuell in Sachen Heimtraining?

Zitta: „Sie absolvieren ihre Läufe. Mehr geht ohnehin nicht. In dieser Woche haben wir mit dem Nachwuchstraining auf dem Platz begonnen. Die Stimmung im Kampfmannschaftskader ist okay. Natürlich brennen alle darauf, wieder auf den Platz zurückzukehren. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Ich glaube, dass im Frühjahr nur mehr die Nachtragspartien absolviert werden. Für uns wären das dann noch zwei Spiele.“

