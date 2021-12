1. Klasse Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:35

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Fabian Wöß (Blaue Elf Linz)

Endergebnis:



1. Fabian Wöß (Blaue Elf Linz / 2510 Stimmen)

2. Felix Schachinger (Union Puchenau / 1809 Stimmen)

3. Emin Agovic (Neue Heimat Linz / 1743 Stimmen)

4. Michael Graf (ASKÖ Doppl-Hart / 1701 Stimmen)

5. Anes Samardzic (Neue Heimat Linz / 1383 Stimmen)

6. Felix Knogler (UFC Eferding / 630 Stimmen)

7. Lukas Janovsky (Union Pichling / 541 Stimmen)

8. Jürgen Haberleitner (SC Hörsching / 533 Stimmen)

9. Mathias Feichtinger (SV Steyregg / 248 Stimmen)

10. Fatlum Emruli (SC Hörsching / 234 Stimmen)

