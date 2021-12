"Wollen auf jeden Fall in die Bezirksliga aufsteigen!" - Winterkönig Eferding holt Verstärkung aus der Landesliga!

Details Sonntag, 19. Dezember 2021 13:30

Der UFC Eferding galt einst als feste Größe in der OÖ-Liga. Ab der Saison 2014/15 ging es jedoch immer nur bergab, man verabschiedete sich zuerst sang- und klanglos aus der OÖ-Liga, zwei Jahre darauf stieg man auch schon in die Bezirksliga ab und in der Folgesaison war die 1. Klasse Mitte die Endstation der Eferdinger Talfahrt. Nun ist man zurück an der Spitze der Tabelle, überwintert mit starken 31 Punkten als Winterkönig und legt den Grundstein für die Wiedergeburt des einstigen Spitzenklubs im oberösterreichischen Unterhaus. Ligaportal bat Jürgen Sageder, den sportlichen Leiter der Eferdinger, zum Interview.

Ligaportal: Was war euer Erfolgsrezept für die starke Hinrunde?

Sageder: „Wir hatten im Herbst einen breiteren Kader. Es war sicher ausschlaggebend, dass wir von der Bank gleichwertigen Ersatz für den ein oder anderen Spieler bringen konnten. Wir hatten zu Beginn der Saison gleich 2-3 verletzte Stammspieler, die dann auch länger ausgefallen sind. Aber im Endeffekt waren wir in der Herbstsaison die konstanteste Mannschaft und die direkten Duelle gegen Doppl und Hörsching konnten wir auch für uns entscheiden. Dadurch sind wir denke ich auch verdient auf dem ersten Platz.“

Ligaportal: Gibt es bei euch schon fixe Abgänge/Zugänge?

Sageder: „Abgänge gibt es bis jetzt keine und mit Michael Hofer von Viktoria Marchtrenk, der uns in der Defensive verstärken wird, haben wir unseren ersten Neuzugang. Das wird auch wahrscheinlich der einzige Zugang bleiben, mehr haben wir im Prinzip nicht vor. Wir hoffen da eher, dass der ein oder andere Verletzte im Frühjahr zurückkommt, dann haben wir einen breiten Kader.“

Ligaportal: Habt ihr euch das dezidierte Ziel gesetzt Meister zu werden?

Sageder: „Ja, auf jeden Fall. Ich habe es in der Gruppensitzung schon angesprochen, wir wollen unbedingt unter den ersten drei Plätzen sein und ganz vorne mitspielen um den Titel. Jetzt ist das klare Ziel, den Aufstieg zu schaffen. Wir wollen auf jeden Fall in die Bezirksliga aufsteigen, das ist definitiv unser Ziel.“

Ligaportal: Wie hält sich die Mannschaft im Winter fit?

Sageder: „Wir haben gegen Ende der Herbstmeisterschaft noch Laktattests bei den Spielern durchgeführt. Jeder hat bis zum Trainingsstart dadurch sein individuelles Programm bekommen. Das Ziel ist, dass Ende Jänner beim Trainingsauftakt die Spieler fit einsteigen mit einer gewissen Grundkondition. Da wollen wir den Grundstein legen, damit jeder fit in die Vorbereitung startet.“

Bisherige Zugänge (Stand 18.12.21):

Michael Hofer (SV Viktoria Marchtrenk)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!