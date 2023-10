3:0! ASK St. Valentin 1b fährt im Duell zweier Liga-Neulinge "Big Points ein"

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:29

Am neunten Spieltag der 1. Klasse Mitte trafen in der Begegnung zwischen dem ASK Case IH Steyr St. Valentin 1b und dem ESV Wels zwei Liga-Neulinge aufeinander. Während die Niederösterreicher in der 2. Klasse Nord-Oster den Meistertitel feiern konnten, eroberten die Kicker aus der Messestadt in der 1. Klasse Mitte-West den Vizemeistertitel. Im Duell zwischen dem Zwölften und dem Vorletzten der Tabelle ging es in der Steyr-Arena um "Big Points". Eine Woche nach einer 0:5-Klatsche in Dionysen präsentierte sich der Aufsteiger von seiner besten Seite, setzte sich mit 3:0 klar durch und fand mit dem dritten Heimsieg Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle. Die Mannen von Neo-Coach Andreas Werth hingegen wissen nach der bereits siebenten Saisonniederlage weiterhin lediglich das abgeschlagen Schlusslicht aus Niederneukirchen/St. Florian hinter sich.

Messe ist früh gelesen

Nach dem Anpfiff des ungemein erfahrenen Schiedsrichter Sergl, der in einem überaus fairen Spiel keinen einzigen Akteur verwarnen musste, bekamen die Zuschauer eine ausgeglichene Anfangsphase zu sehen. Mit zunehmender Spieldauer übernahm die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten das Kommando und dominierte das Geschehen. Die Welser versuchten, dagegenzuhalten, waren im Spiel nach vorne aber ideen- und harmlos. Nach einer halben Stunde nahm für die Gäste das Unheil seinen Lauf, als Niklas Gruber einen weiten Ball mit dem Kopf verlängerte, Milan Szegletes auf und davon war und Gästegoalie Luka Pandza keine Chance ließ. Fünf Minuten später trafen auch die Welser ins Schwarze, allerdings schlug das Leder im eigenen Kasten ein. Nach einer Flanke von rechts wollte Franz Khalil eine brenzlige Situation bereinigen, beim Klärungsversuch bugsierte der 16-Jährige das Spielgerät jedoch ins eigene Tor. Kurz vor der Pause brandete in der Arena schon wieder Jubel auf, als Szegletes nach einem Lochpass die Kugel zum 3:0-Halbzeitstand ins Eck schob.

Aufsteiger kann etliche Chancen nicht nutzen

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer ein unverändertes Bild zu sehen. Auch wenn die elf um Spielertrainer Davor Klepic die "Big Points" schon in der Tasche hatte, wussten die Niederösterreicher auch im zweiten Durchgang zu gefallen und hatten Spiel und Gegner weiterhin fest im Griff. Die Heimischen spielten gefällig nach vorne und kreierten etliche Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. So konnte Routinier Christoph Guselbauer zwei Einschussgelegenheiten nicht nutzen. In der Endphase hätte sich beinahe ein 16-jähriges St. Valentiner Eigengewächs als Torschütze feiern lassen dürfen, der kurz zuvor eingewechselte Armin Lojic knallte die Kugel aus kurzer Distanz jedoch an die Latte. Wenig später war Schluss und der dritte Heimsieg des 1b-Teams aus St. Valentin amtlich.

Davor Klepic, Spielertrainer ASK St. Valentin 1b:

"Nach dem letztwöchigen Debakel haben wir die richtige Reaktion gezeigt und einen ebenso verdienten wie wichtigen Sieg gefeiert. Wir tun uns vor heimischer Kulisse etwas leichter und haben neun der bislang zehn gesammelten Punkte auf eigenem Platz geholt. Mit diesem Dreier konnten wir Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle finden und wollen auch am kommenden Samstag, im Derby in Asten, punkten".

