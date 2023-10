ASK St. Valentin 1b kaufte Eferding/Fraham hoch stehend die Schneid ab

Details Montag, 30. Oktober 2023 10:07

In der elften Runde der 1. Klasse Mitte stand unter anderem die Begegnung zwischen der ASK St. Valentin 1b und der ASKÖ Eferding/Fraham auf dem Programm. Beide Mannschaften erledigten dabei bislang einen recht guten Job und standen im Vorfeld der Begegnung im recht breiten Mittelfeld der Liga. Der Aufsteiger aus St. Valentin rangierte – mit gehörigem Abstand zu den fixen Abstiegsplätzen auf Platz neun der Tabelle, die Gäste aus Eferding beziehungsweise Fraham lachten gar von Platz vier. Am Ende sollte die Heimelf den Platz als Sieger verlassen.

St. Valentins 1b attackierte hoch

Der ASK St. Valentin war auf der heimischen Anlage bemüht, von Beginn an Dominanz auszustrahlen sowie das eigene Spiel aufzuziehen. Dies gelang der Elf von Davor Klepic auch recht gut, die Niederösterreicher waren griffig und eroberten rasch ein Mehr an Spielanteilen. St. Valentin attackierte zudem hoch, zog damit den Eferdingern früh den Zahn. Schon in der dritten Minute raschelte es zum ersten Mal, als Milan Szegletes zum 1:0 vollstreckte. Nach einem schönen Angriff mit mehreren Kombinationen drehte sich der junge Mann ein, um von zirka 20 Metern draufzuhalten und anschließend jubelnd abzudrehen.

Von den Gästen aus Eferding kam an diesem Tag offensiv nicht viel, die Gelegenheiten blieben überschaubar. St. Valentin machte mit seiner Spielweise weiter, attackierte den Gegner weiterhin hoch. Eferding kam mit dieser Gangart nur bedingt zurecht, schon in der 40. Minute musste man den zweiten Gegentreffer an diesem Nachmittag hinnehmen. Nach einem Foul an Martin Winklehner erkannte der Unparteiische auf Freistoß. Sebastian Madl schnappte sich diesen, etwa 20 Meter vor dem Tor der Gäste aus Eferding entfernt, um das Spielgerät humorlos im Kreuzeck zu versenken.

Eferding-Fraham mit Drangperiode

Nach Wiederbeginn zeigten die Gäste aus der Bezirkshauptstadt noch einmal, dass sie gewillt waren, die Begegnung nicht kampflos aufzugeben. Man zog sein Spiel nun gut erkennbar auf, fand auch die eine oder andere Halbchance vor, war letztlich aber nicht zwingend genug, um dem Spiel noch einmal eine entscheidende Wendung zu geben. Im ersten Drittel der Gäste ergaben sich dadurch Räume für St. Valentin 1b, die die Hausherren aber zu keinem weiteren Treffer mehr nutzen konnten, sodass es letztlich beim 2:0-Heimsieg der Klepic-Elf blieb.

Davor Klepic, Trainer ASK St. Valentin 1b:

„Wir waren von Anfang an überlegen, sie sind nicht wirklich ins Spiel gekommen. Wir haben recht hoch attackiert, Eferding kam nicht wirklich zum Spielen. Sie hatten über das gesamte Spiel gesehen vielleicht eine Torchance, wir hatten schon mehr. Nach der Halbzeit haben sie ein wenig gedrückt, wir haben in dieser Drangphase aber gut dagegengehalten.“

