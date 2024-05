Union Pichling setzt sich knapp gegen ASKÖ Neue Heimat Linz durch

Details Sonntag, 05. Mai 2024 12:25

In einem spannenden Match am Samstagnachmittag konnte sich DSG Union Pichling mit einem knappen 2:1 gegen ASKÖ Neue Heimat Linz durchsetzen. Die Heimmannschaft, die vor dem Spiel nur sechs Punkte Vorsprung auf die Gäste hatte, nutzte die Chance, sich weiter von den unteren Tabellenrängen abzusetzen. Trotz einiger Ausfälle zeigte Union Pichling eine beeindruckende Leistung, wobei Moritz Moser mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte.

Eine starke erste Halbzeit für Pichling

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams von Anfang an zeigten, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Die Pichlinger, die aufgrund von Krankheit und Verletzung auf wichtige Spieler verzichten mussten, ließen sich jedoch nicht beirren. Bereits in der 10. Minute brach Moritz Moser den Bann und erzielte mit einem spektakulären Weitschuss das 1:0 für die Heimmannschaft. Die Pichlinger, die trotz Verletzungssorgen mit bedingungslosem Einsatz beeindruckten, setzten ihre Angriffe fort. In der 31. Minute war es erneut Moser, der von der Mittellinie aus das 2:0 markierte – ein Treffer, der die Zuschauer in Erstaunen versetzte.

Neue Heimat drängt, Pichling hält stand

Nach der Pause erhöhte Neue Heimat den Druck, auf der Suche nach dem Anschlusstreffer. Die Gäste dominierten phasenweise das Spielgeschehen, konnten aber ihre Chancen nicht verwerten. Mehrere Ecken und ein Lattentreffer zeugten von ihrer Offensivbemühung, doch das Tor wollte zunächst nicht fallen. Erst in der 87. Minute gelang Stephen Nyamedor der lang ersehnte Anschlusstreffer zum 2:1, was die Schlussphase des Spiels besonders spannend machte. Neue Heimat warf nun alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. Ein Freistoß in der 90. Minute und anschließende Eckbälle sorgten für bange Momente bei den Pichlinger Fans.

Trotz des intensiven Drucks der Gäste in den letzten Minuten des Spiels gelang es Union Pichling, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten und den wichtigen Sieg einzufahren. Das Team von Trainer Schiffmann zeigte einmal mehr, dass es auch unter Druck bestehen kann und verdiente sich die drei Punkte. Mit diesem Ergebnis vergrößerte Union Pichling den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen, während ASKÖ Neue Heimat Linz trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

1. Klasse Mitte: Pichling : Neue Heimat - 2:1 (2:0)

87 Stephen Nyamedor 2:1

31 Moritz Moser 2:0

10 Moritz Moser 1:0

