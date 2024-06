ASK St. Valentin 1b muss nach Last-Minute Sieg Nachsitzen

Das mitreißende Duell zwischen der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors und dem ASK St. Valentin 1b am letzten Spieltag der 1. Klasse Mitte endete nach einem dramatischen Spielverlauf mit einem 3:2-Sieg für die Niederösterreicher. Die Gäste gerieten in Rückstand, konnten das Spiel aber drehen und in der Nachspielzeit den "Dreier" sichern. Während der ASK in der Relegation um den Klassenerhalt kämpft, beendete die SPG nach der 18. Niederlage die Saison als Schlusslicht.

Hausherren machen Rückstand postwendend wett

Das Spiel begann mit viel Schwung auf beiden Seiten. In den ersten Minuten zeigte sich St. Valentin etwas stärker im Spiel und erarbeitete sich mehrere Chancen. So hatte Thomas Fröschl in der 8. Minute eine Riesenchance, als er alleine auf Tormann Christian Lehner zulief, den Ball jedoch direkt auf den Keeper schoss. Weitere Gelegenheiten ließen die Niederösterreicher ungenutzt, wie einen Kopfball von Fröschl in der 10. Minute sowie einen Freistoß.

In der 28. Minute gelang es Fröschl dann, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Nach einem super Pass von Christoph Guselbauer blieb der Stürmer eiskalt und schob den Ball zum 0:1 ein. Die Heimischen reagierten schnell auf diesen Rückschlag. Jonas Andeßner setzte sich in der 31. Minute gut durch und schob den Ball an Tormann Elias Bogenreiter vorbei zum 1:1-Ausgleich.

Guselbauer schießt Gäste in Minute 93 zum Sieg

Nach einem gerechten Unentschieden zur Pause ging es in der zweiten Halbzeit spannend weiter. Bereits in der 47. Minute hatte Nino Watzl eine gute Gelegenheit, doch Goalie Bogenreiter hielt den Schuss gut. In der 53. Minute war es dann soweit: Watzl erzielte mit einem wunderschönen Weitschuss das 2:1 für die SPG.

St. Valentin ließ sich von diesem Rückstand nicht entmutigen. In der 62. Minute gelang Fröschl der Ausgleich zum 2:2 nach einem Abpraller. Kurz darauf zeigte sich die Valentiner Offensive wieder gefährlich, als Thomas Hinterreiter einen tollen Stanglpass spielte, den Niklas Gruber jedoch nicht verwerten konnte.

Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend. In der 93. Minute nutzte Guselbauer einen Patzer von Tormann Lehner und erzielte das entscheidende Tor zum 2:3 für St. Valentin. Trotz der widrigen Wetterbedingungen – es schüttete in Strömen – zeigten beide Teams bis zum Schluss großen Einsatz. In der 94. Minute endete das Spiel mit einem 2:3-Sieg für den ASK St. Valentin 1b, der damit den Platz in der Relegation sicherte.

1. Klasse Mitte: SPG NNK/St. Florian Jrs : St. Valentin 1b - 2:3 (1:1)

92 Christoph Guselbauer 2:3

62 Thomas Fröschl 2:2

53 Nino Watzl 2:1

31 Jonas Andeßner 1:1

28 Thomas Fröschl 0:1

