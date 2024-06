In Unterzahl: ASKÖ Neue Heimat Linz markiert in Minute 90 Ausgleich und entwischt Abstiegsgespenst!

Details Montag, 10. Juni 2024 22:49

In einer packenden Partie der 1. Klasse Mitte (OÖ) trennten sich Neue Heimat Linz und ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham mit einem 4:4-Unentschieden. Das Spiel bot den Zuschauern acht Tore, dramatische Wendungen und ein hart umkämpftes Duell bis zur letzten Minute. Ardit Bajraktari und Patrick Traussner glänzten dabei jeweils mit einem Dreierpack und einem Doppelpack für ihre Mannschaften. Durch den in letzter Minute errungenen Punkt rutschen die Linzer auf Platz elf und schicken die ASK St. Valentin 1b in die Relegation.

Frühe Führung und erste Ausgleichsversuche

Das Spiel begann rasant, und bereits in der 7. Minute konnten die Gastgeber von Neue Heimat Linz durch Ardit Bajraktari in Führung gehen. Eine präzise Flanke von der rechten Seite fand den Kopf von Bajraktari, der den Ball perfekt im Tor unterbrachte. In der 23. Minute erhöhte derselbe Spieler nach einer starken Einzelaktion und einer gelungenen Flanke auf 2:0.

Doch Eferding/Fraham ließ sich nicht lange bitten. In der 27. Minute verkürzte Nnamdi Daniel Christopher mit einem herrlichen Schuss aus 20 Metern auf 2:1. Die Gäste machten weiter Druck und wurden in der 43. Minute erneut belohnt: Patrick Traussner nutzte einen Fehler in der Abwehr der Gastgeber eiskalt aus und stellte den 2:2-Halbzeitstand her.

Packende zweite Hälfte und dramatische Schlussminuten

Nach der Pause ging es genauso spannend weiter. Bereits in der 47. Minute brachte Traussner mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern Eferding/Fraham erstmals in Führung. Aber auch die Gastgeber aus Linz zeigten sich kämpferisch. Nur drei Minuten später, in der 50. Minute, glich Ardit Bajraktari erneut aus und machte damit seinen Dreierpack perfekt.

Das Spiel blieb weiter spannend und lebendig. In der 62. Minute nutzte Amir Elshani einen kapitalen Fehler der Linzer Abwehr aus und erzielte die erneute Führung für Eferding/Fraham. Ein misslungener Rückpass der Gastgeber bot Elshani die Chance, die er eiskalt verwertete. Die Partie schien sich allmählich zugunsten der Gäste zu neigen.

Doch in den letzten Minuten des Spiels wurde es noch einmal dramatisch. In der 86. Minute musste Naip Ameti von Neue Heimat Linz nach wiederholtem Meckern mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpften die Linzer weiter und wurden in der 90. Minute für ihren Einsatz belohnt. Besir Rushiti erzielte in der Nachspielzeit den 4:4-Ausgleich, was den Schlusspunkt unter eine extrem aufregende Partie setzte.

So endete ein Spiel, das für die Zuschauer nichts vermissen ließ, mit einem gerechten Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und sorgten für ein echtes Fußball-Spektakel.

1. Klasse Mitte: Neue Heimat : Ef./Fraham - 4:4 (2:2)

90 Besir Rushiti 4:4

62 Amir Elshani 3:4

50 Ardit Bajraktari 3:3

47 Patrick Traussner 2:3

43 Patrick Traussner 2:2

27 Nnamdi Daniel Christopher 2:1

23 Ardit Bajraktari 2:0

7 Ardit Bajraktari 1:0

