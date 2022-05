Hörsching siegt im Spitzenspiel bei Pucking 2:1

Details Sonntag, 08. Mai 2022 19:16

Mit einem 2:1-Auswärtssieg konnte SC Hörsching bei Union Raiba Pucking vor 120 Zuschauern triumphieren. Tabellarisch änderte dieses Ergebnis bei beiden Teams jedoch nichts.

Für das erste Tor sorgte Samuel Diesenreither sehr früh: In der vierten Minute traf der Spieler von SC Hörsching ins Schwarze. Doch Union Raiba Pucking zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Suvad Jahic mit dem Ausgleich zurück. Fatlum Emruli versenkte die Kugel schließlich noch kurz vor dem Pausenpfiff zum 2:1 für seine Hörschinger (46.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der SC Hörsching für sich beanspruchte. Obwohl dem Team aus Hörsching nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die Union Raiba Pucking zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Keine Auswirkungen auf Tabellenstand

Für die Tabelle hat dieses Resultat allerdings keine Auswirkungen:

Union Raiba Pucking befindet sich weiterhin auf dem fünften Rang und befindet sich dort aktuell mit dieser Bilanz: elf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen, 46:28-Torverhältnis bei 37 Punkten.

Trotz des Sieges bleibt der SC Hörsching auf Platz zwei. Der Defensivverbund des Gasts steht nahezu felsenfest. Erst 19-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Das Team aus Hörsching sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Hörsching so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Während Union Raiba Pucking am kommenden Sonntag die Union Haid empfängt, bekommt es SC Hörsching am selben Tag mit dem UFC Eferding zu tun.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – SC Hörsching, 1:2 (1:2)

46 Fatlum Emruli 1:2

10 Suvad Jahic 1:1

4 Samuel Diesenreither 0:1