Sieben Partien ohne Sieg: Puchenau setzt Negativtrend fort - 2:3 gegen Dionysen/Traun

Sonntag, 08. Mai 2022 19:38

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie vor 70 Zuschauern, die ASKÖ Dionysen/Traun mit 3:2 gegen Union Puchenau für sich entschied.

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Dino Huremovic vor 70 Zuschauern für die Gäste ins Netz. Zur Pause wusste ASKÖ Dionysen/Traun eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 47. Minute erhöhte Beniamin Chiorean auf 2:0 für den Gast aus Traun. Aydin Sarcevic baute den Vorsprung der ASKÖ Dionysen/Traun in der 56. Minute aus. Doch das Team aus Puchenau wollte auch noch ein bisschen mitreden: Michael Kaindlbinder beförderte das Leder zum 1:3 der Union Puchenau über die Linie (81.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Thomas Schmied der Anschlusstreffer per Freistoß für den Gastgeber. Nachdem Union Puchenau zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Keine Bewegung in der Tabelle

Trotz Sieg bleibt das Team aus Traun weiterhin auf dem neunten Rang und steht dort mit dieser Bilanz: sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen, 27:37-Torverhältnis und 25 Punkte.

Gegner Union Puchenau steht auch weiterhin auf dem elften Rang, mit folgender Bilanz: vier Siege, sechs Remis und elf Niederlagen, 27:46-Torverhältnis und 18 Punkte.

Am nächsten Sonntag reist Union Puchenau zur ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham, zeitgleich empfängt ASKÖ Dionysen/Traun die DSG Union Pichling.

1. Klasse Mitte: Union Puchenau – ASKÖ Dionysen/Traun, 2:3 (0:1)

93 Thomas Schmied 2:3

81 Michael Kaindlbinder 1:3

56 Aydin Sarcevic 0:3

47 Beniamin Chiorean 0:2

42 Dino Huremovic 0:1