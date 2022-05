ASKÖ Doppl-Hart macht in Treffling das halbe Dutzend voll und springt auf den Relegationsplatz

Details Sonntag, 15. Mai 2022 13:59

In der 22. Runde der 1. Klasse Mitte empfing die ASKÖ Treffling die ASKÖ Doppl-Hart zum klassischen Duell "David gegen Goliath". Im Aufeinandertreffen zwischen dem einsamen Schlusslicht der Tabelle und dem Drittplatzierten waren die Rollen klar verteilt. Eine Woche nach einem 10:1-Schützenfest gegen die Blaue Elf hatte der Aufstiegsaspirant die Schussstiefel erneut gut geschnürt und feierte einen 6:0-Kantersieg. Während die Mannen von Coach Alexander Steinkellner nach dem vierten "Dreier" am Stück auf den Relegationsplatz kletterten, wird der seit 30. Oktober 2021 erfolglose Nachzügler nach der zehnten Pleite in Serie den Gang in die 2. Klasse wohl nicht verhindern können.

Aufstiegsaspirant mit komfortabler 3:0-Führung

Vor knapp 150 Besuchern fand der Favorit im Exit 19-Stadion gut in die Partie, die Steinkellner-Elf konnte zwei gute Chancen aber nicht nutzen. In der Folge rührte der Tabellenletzte Beton an, weshalb sich ein Spiel wie auf einer schiefen Ebene entwickelte. Den Gästen fehlten zunächst die zündenden Ideen, darum dauerte bis zur 30. Minute, ehe der Aufstiegsaspirant den Bann brechen konnte. Khamzat Chakayev war es, der nach einem Stanglpass von Andreas Zürnsack auf 0:1 stellte. Nach dem Führungstreffer machten die Kicker aus Doppl noch vor der Pause den Sack zu. Zunächst versenkte Kürsad Kaya nach einer Flanke von Manuel Aistleitner den Ball direkt. Wenig später setzte Milos Jotanovic nach einer Kaya-Flanke die Kugel aus vollem Lauf zum 0:3-Halbzeitstand ins lange Eck.

Chakayev schnürt Dreierpack

Da die Messe längst gelesen war, stand für die Steinkellner-Elf nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Lehfellner Dienst nach Vorschrift auf dem Programm. Die Gäste taten in Durchgang zwei nur das Nötigste, trafen nach einer Stunde aber erneut ins Schwarze, als Alexander Sixl nach glänzender Vorarbeit von Kaya auf 0:4 stellte. In der Schlussviertelstunde avancierte Chakayev, der seit Winter in Doppl auf Torejagd geht, zum "Man of the Match". Zunächst war der 20-jährige Russe nach einem Gestochere erfolgreich. Wenig später landete ein Zürnsack-Freistoß in der Mauer, ehe Chakayev im zweiten Versuch den 0:6-Endstand besiegelte.

Alexander Steinkellner, Trainer ASKÖ Doppl-Hart:

"Auch wenn wir nicht unseren besten Tag hatten, sind wir der klaren Favoritenrolle gerecht geworden und freuen uns über die wichtige Rangverbesserung. Wir wollen den eroberten Relegationsplatz behaupten, wenngleich uns in Hörsching und Eferding noch zwei ungemein schwere Spiele erwarten".