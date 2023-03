Überraschende Nullnummer in Pucking

Details Sonntag, 26. März 2023 17:58

In der 1. Klasse Mitte stand in der 15. Runde die Begegnung zwischen der Union Raiba Pucking und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Viertplatzierten und dem Drittletzten der Tabelle ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte, dennoch waren die Rollen klar verteilt. Nach drei Siegen am Stück sowie sechs Tage nach einem 7:0-Schützenfest zum Rückrundenauftakt gegen Wilherling, erlebten die Mannen von Trainer Florian Seibold am Samstagnachmittag eine unliebsame Überraschung und mussten sich mit einem enttäuschenden torlosen Remis zufrieden geben. Die auf eigener Anlage seit 7. Mai 2022 ungeschlagenen Puckinger behaupteten ihre weiße Heim-Weste, die Union ließ aber zwei wichtige Punkte liegen. Nach einem Unentschieden in der Vorwoche gegen Blaue Elf Linz, teilten die jungen Gäste mit dem Gegner auch im zweiten Rückrundenspiel die Punkte und verzeichnen das fünfte Remis in den letzten sechs Partien.

Aggressive und bissige Gäste machen dem Favoriten das Leben schwer

Nach einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg im Hinspiel wollte der Favorit auch vor heimischer Kulisse einen "Dreier" einfahren. Doch die von Trainer Maximilian Reitbauer ausgezeichnet eingestellten Gäste gingen beherzt ans Werk, waren aggressiv und bissig. Die Union tat sich gegen das jungen Kicker aus Niederneukirchen und St. Florian sehr schwer und fand nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Bei der besten Puckinger Chance in Halbzeit eins war Gästegoalie Simon Otteneder - nach einem Schuss von Temidayo Joseph - schon geschlagen, ein Verteidger kratzte den Ball aber gerade noch von der Linie. Aber auch die junge, talentierte Reitbauer-Elf hatte die Chance zur Führung, nach einer Ecke traf ein freistehender Angreifer den Ball aber nicht voll.

Miesenböck vergibt Matchball

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Horvath bekamen die Zuschauer im Seestadion ein ähnliches Bild zu sehen. Auch im zweiten Durchgang begegnete die Spielgemeinschaft dem Favoriten mit offenem Visier und machte der Seibold-Elf das Leben schwer. Die Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken und hatten zudem mit dem starken Wind zu kämpfen. Die Puckinger Offensive agierte zumeiste ideenlos und biss sich an den kompakten und kampfstarken Gästen die Zähne aus. Kurz vor Schluss kam der Tabellenvierte dann aber doch zu einem Matchball, Patrick Miesenböck scheiterte jedoch in aussichtsreicher Position an SPG-Keeper Otteneder. Somit warteten die Zuschauer bis zum Schlusspfiff vergeblich auf einen Treffer. Während die Gäste einen Achtungserfolg feierten, konnte die Union Pucking den angestrebten Pflichtsieg nicht einfahren.

Christian Drucker, Co-Trainer Union Pucking:

"Nach dem Schützenfest zum Rückrundenauftakt wollten wir auch das zweite Match gewinnen, haben unser Pulver aber scheinbar in der letzten Woche verschossen. Auch wenn der Punkteverlust schmerzt, war es ein gerechtes Unentschieden. Denn die jungen Gäste haben eine ausgezeichnete Performance abgeliefert und uns 90 Minuten lang nicht ins Spiel finden lassen. Natürlich hätten wir unsere Siegesserie gerne fortgesetzt, da wir in der Tabelle vorne mitmischen wollen, der Meistertitel bzw. Aufstieg ist aber kein erklärtes Saisonziel".

