Hin und her und doch kein Sieger: Union Haid und TSV Ottensheim trennen sich unentschieden

Details Montag, 20. März 2023 16:05

Die Union Haid und der TSV Ottensheim verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte Ottensheim einen 1:0-Sieg für sich verbucht.

Partie findet keinen Sieger

Der Gast hatte zwar die erste richtig gute Torchance in Minute sechs, geriet aber schon in der achten Minute in Rückstand, als Ihsan Furuncu das schnelle 1:0 für Union Haid erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Simon Leibetseder zum Ausgleich für den TSV Ottensheim. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Für das zweite Tor von Ottensheim war Rilind Aliu verantwortlich, der in der 50. Minute das 2:1 besorgte. Mirsim Tahiri war es, der in der 58. Minute das Spielgerät im Tor des TSV Ottensheim unterbrachte. Letzten Endes wurde in der Begegnung der Union Haid mit Ottensheim kein Sieger gefunden.

Zahlen und Fakten

Union Haid muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 13. Die Union Haid schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 32 Gegentore verdauen musste. Zwei Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Union Haid momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei der Union Haid der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des TSV Ottensheim derzeit nicht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 38 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Ottensheim in dieser Saison. Drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der TSV Ottensheim derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte Ottensheim zuletzt einen Sieg.

Union Haid stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei der Union Puchenau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der TSV Ottensheim die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham.

1. Klasse Mitte: Union Haid – TSV Ottensheim, 2:2 (1:1)

58 Mirsim Tahiri 2:2

50 Rilind Aliu 1:2

44 Simon Leibetseder 1:1

8 Ihsan Furuncu 1:0

