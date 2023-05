UFC Haibach/Donau lässt im Gaumbergstadion wichtige Punkte liegen

Details Montag, 29. Mai 2023 12:23

In der 1. Klasse Mitte kam es am 24. Spieltag zum Kräftemessen zwischen der ASKÖ Leonding und dem UFC Haibach/Donau. Im Duell zwischen dem Tabellensechsten und dem Drittplatzierten ging es vor allem für die Gästeelf von Neo-Trainer Horst Pascchinger, der seit der Winterpause die Verantwortung trägt, um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Die seit bereits 8. Oktober 2022 ungeschlagenen Haibacher wollten nach vier Siegen in Serie den nächsten "Dreier" einfahren, den Tabellenzweiten aus Pichling unter Druck setzen und die Aufstiegschance wahren. Der UFC blieb auch im 14. Match in Folge ohne Niederlage, nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel reichte es für Kapitän Jakob Kaltseis und Co. im Gaumbergstadion aber nur zu einem torlosen Unentschieden. Die Lehner-Elf hingegen kämpft nach dem zweiten Remis binnen Wochenfrist um einen Platz in der oberen Hälfte der Tabelle.

Gäste können gute Chancen nicht nutzen

Vor rund 150 Besuchern verzeichneten die Schwarz-Weißen den besseren Start und fanden in der Anfangsphase zwei dicke Chancen zur Führung vor. Während Andreas Rathmayr nach einem Stanglpass von rechts aus kurzer Distanz das leere Tor nicht traf, setzte Paul Wiesinger aus aussichtsreicher Position den Ball am langen Eck vorbei. In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Match, in dem auch die Heimelf von Coach Christian Lehner zu gefallen wusste. Die Zuschauer bekamen in Halbzeit eins ein umkämpftes Spiel, hüben wie drüben aber kaum klare Chancen zu sehen, weshalb es nach 45 Minuten torlos in die Pause ging.

Lehner-Elf vergibt Matchball - UFC-Routinier hat Entscheidung am Fuß

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Postlbauer bekamen die Fans ein ähnliches Bild zu sehen, begegneten sich die Mannschaften auch im zweiten Durchgang auf Augenhöhe. Während die Gäste nur zu Halbchancen kamen, fanden die Leondinger den Matchball vor. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau des UFC marschierte ein ASKÖ-Angreifer von der linken Seite in den Strafraum und war an Gästegoalie Dominik Schlager eigentlich schon vorbei, brachte das Leder letztendlich aber nicht am Keeper sowie den vor der Linie postierten Verteidigern vorbei. In den Schlussminuten verstärkte die Paschinger-Elf ihre Offensivbemühungen und hatten kurz vor dem Ende den Sieg vor Augen. Armin Pumberger, der nach einer Auszeit seit der Winterpause wieder die Schuhe schnürt, brachte das Spielgerät aus kurzer Distanz aber nicht über die Linie. Wenig später ertönte der Schlusspfiff, wurden torlos die Punkte geteilt.

Johannes Baschinger, stellvertretender Sportlicher Leiter UFC Haibach/Donau:

"Wir wollten die Siegesserie fortsetzen und den Druck auf Konkurrent Pichling hochhalten, haben es aber am Beginn der Partie verabsäumt, die Chancen zu nutzen und in Führung zu gehen. Wir hätten das Spiel gewinnen, aber auch verlieren können, demzufolge geht das Unentschieden durchaus in Ordnung. Auch wenn der Punkteverlust schmerzt, haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben und werden versuchen, die letzten drei Spiele - gegen Dionysen sowie in Haid und in Ottensheim - zu gewinnen".

