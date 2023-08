Neuerwerbung schießt ASKÖ Eferding/Fraham zurück in die Erfolgsspur

Details Sonntag, 27. August 2023 17:44

Am zweiten Spieltag der 1. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen der ASKÖ Dionysen/Traun und der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham auf dem Programm. Die Heimelf von Coach Daniel Milojevic war mit einem Sieg in Asten perfekt in die Saison gestartet und wollte bei der Heim-Premiere einen "Dreier" nachlegen, während die Frahamer am vergangenen Wochenende, beim Debüt von Neo-Trainer Richard Klinger, der im Sommer dem inzwischen bei seinem Heimatverein in Steinerkirchen tätigen Gerald Dickinger-Neuwirth nachgefolgt war, gegen Wilhering eine empfindliche 1:4-Heimniederlage einstecken mussten. Nach sechs Pleiten in den letzten sieben Partien fanden die Kicker aus dem Eferdinger Becken am Samstagnachmittag wieder in die Spur und konnten nach einem hauchdünnen 1:0-Erfolg die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck antreten.

Milojevic-Elf kann kompakte Defensive der Gäste nicht knacken

Nach dem Anpfiff des erfahrenen Schiedsrichter Mayr bekamen die Zuschauer tiefstehende Gäste zu sehen. Nach der Pleitenserie in den letzten Spielen waren die Hausruckviertler vor allem darauf bedacht, in der Defensive gut zu stehen. Die Gäste konnten den Matchplan umsetzen, stützten sich auf eine kompakte Defensive und kämpften zudem aufopferungsvoll. Die Dionysener verzeichneten wesentlich mehr Ballbesitz, konnten daraus jedoch kein Kapital schlagen und keine klaren Chancen kreieren. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit warteten die Fans hüben wie drüben vergeblich auf einen Treffer, weshalb es torlos in die Pause ging.

Neuerwerbung avanciert zum Frahamer Matchwinner

Drei Minuten nach Wiederbeginn zappelte der Ball dann aber doch in den Maschen, als Kevin Krauss, Neuerwerbung aus Feldkirchen/Donau, nach einer Ecke goldrichtig stand und auf 0:1 stellte. Nach diesem Treffer intensivierten die Hausherren ihre Offensivbemühungen und drängten auf den Ausgleich, die Milojevic-Elf agierte zumeist jedoch mit weiten Bällen und war ab und an auch gefährlich, konnte die Frahamer Defensive mit diesem Rezept aber nicht knacken. Die kompakten Hausruckviertler ließen auch im zweiten Durchgang nicht allzu viel zu und lauerten zudem auf Konter. Die Klinger-Elf fand auch die eine oder andere Chance vor, bei der besten davon setzte Niklas Eder das Spielgerät knapp neben den Dionysener Kasten. Das Match blieb bis zum Schluss spannend, der Ausgleich wollten den Heimischen aber nicht gelingen. Kapitän Lukas Halbach und Co. brachten mit vereinten Kräften den hauchdünnen Vorsprung ins Ziel und durften sich über den ersten Saisonsieg freuen.

Julius Raliukonis, Co-Trainer ASKÖ Eferding/Fraham:

"Nach dem verpatzten Saisonstart und den negativen Ergebnissen in den letzten Spielen, haben wir unser Augenmerk auf eine kompakte Defensive gelegt. Unsere Mannschaft hat den Matchplan perfekt umgesetzt, taktisch überaus geschickt agiert und aufgrund einer großartigen kämpferischen Leistung sich den Sieg in Summe verdient. Dieser Dreier ist für den Kopf ungemein wichtig, hat aber erst dann einen entsprechenden Wert, wenn wir am nächsten Sonntag, im Heimspiel gegen den ESV Wels, nachlegen können".

