Dominanter Titelaspirant fährt gegen Union Pucking nächsten "Dreier" ein

Details Montag, 28. August 2023 11:29

In der zweiten Runde der 1. Klasse Mitte kreuzten in der Begegnung zwischen der ASKÖ Leonding und der Union Constant Energy Pucking zwei Aufstiegsaspiranten die Klingen. Die Leondinger haben im Sommer am Transfermarkt kräft zugeschlagen und sich mit Akteuren aus der OÖ- und Landesliga verstärkt. Aber auch die Union hat ihren Kader gut aufgestellt. Beide Teams kamen gut aus den Startblöckern und feierten zum Auftakt jeweils einen 2:1-Sieg (in Niederneukirchen bzw. gegen ASK St. Valentin 1b). Am Sonntagnachmittag konnten nur die Mannen von Coach Christian Lehner einen "Dreier" nachlegen, setzte sich die ASKÖ nach einer starken Performance mit 3:1durch und ist in der noch jungen Saison mit einer blitzsauberen Weste unterwegs.

Lehner-Elf kann aus ihrer Dominanz kein Kapital schlagen

Vor rund 150 Besuchern legten die favorisierten Hausherren sofort den Vorwärtsgang ein, doch die Puckinger waren mit einem strammen Defensivkonzept angereist, stützten sich auf eine kompakte Hintermannschaft, agierten taktisch überaus geschickt und lauerten auf Konter. Bei einem dieser Umschaltmomente hatte die Elf von Trainer Florian Seibold eine frühe Führung vor Augen, doch ASKÖ-Schlussmann Moritz Denkmayr ging nach rund fünf Minuten im Duell mit einem Union-Angreifer als Sieger hervor. In der Folge dominierten die Leondinger im Gaumbergstadion das Geschehen. Auch wenn die spielbestimmende Lehner-Elf sich schwer tat, die kompakte Defensive der Gäste zu knacken, war die ASKÖ bei Standardsituation brandgefährlich. So strich nach einer Ecke eine Kopfball von Julian Koll knapp am Union-Gehäuse vorbei. Nach einem weiteren Corner wurde ein Schuss von ein Schuss von Markus Piesinger, der im Sommer ebenso wie Mathias und Alexander Haider von OÖ-Ligist Pregarten nach Leonding gewechselt war, im letzten Moment geblockt. Die Lehner-Elf lieferte in Halbzeit eins eine ordentliche Leistung ab, konnte sich dafür bis zur Pause aber nicht belohnen, sodass es torlos in die Kabinen ging.

Neuerwerbung bringt Hausherren in Front - Temidayo gleicht aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Zahirovic hatten noch nicht alle Zuschauer ihre Plätze wieder eingenommen, als der Ball in den Maschen zappelte. Im zweiten Durchgang waren nur drei Minuten gespielt, als sich die ASKÖ ansehnlich nach vorne kombinierte und Mathias Haider das Spielgerät aus halblinker Position mit einem Schlenzer im langen Eck unterbrachte. Über die Führung durften sich die Hausherren aber nur kurz freuen. Nach einem Leondinger Corner lief die ASKÖ den Gästen fünf Minuten später ins offene Messer. Bei einem Konter konnte ein ASKÖ-Verteidiger eine brenzlige Situation zunächst bereinigen, der Ball sprang jedoch Benjamin Temidayo vor die Füße, das 22-jährige Puckinger Eigengewächs umkurvte Goalie Denkmayr und stellte auf 1:1.

Haider schnürt Doppelpack - Leondinger Joker sticht

Nach dem Ausgleich waren die Hausherren nur kurz geschockt, krempelten die Ärmel hoch und hatten in Minute 57 die Nase abermals vorne. Nach einem Gestochere war es wieder Mathias Haider, der eine Lücke erkannte und das Leder in die Maschen schob. Die Lehner-Elf hatte die Siegerstraße endgültig erreicht und ließ sich davon nicht mehr abbringen, wenngleich den Gästen beinahe der erneute Ausgleich gelungen wäre. Aus stark abseitsverdächtiger Position lief ein Union-Angreifer alleine auf den Leondinger Kasten zu, doch Keeper Denkmayr verhinderte mit einer sensationellen Parade das 2:2. Am Beginn der Schlussviertelstunde machten die dominanten Hausherren den Deckel drauf. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball in den Puckinger Strafraum, der kurz zuvor eingewechselte Christopher Moser fackelte nicht lange und versenkte die Kugel mit einem satten Flachuss zum 3:1-Endstand im linken Eck.

Anton Reiter, Obmann ASKÖ Leonding:

"Unsere Mannschaft hat eine starke Performance abgeliefert und das Geschehen über weite Strecken dominiert, sich dafür aber spät belohnt. Dennoch war es ein ebenso souveräner wie hochverdienter Sieg. Wir konnten auch das zweite Spiel gewinnen und freuen uns über den gelungenen Saisonstart. Am kommenden Sonntag werden wir wissen, wo wir stehen, denn im Wasserwald ist die ungemein heimstarke Blaue Elf unser nächster Gegner, sind die Linzer ein echter Gradmesser".

