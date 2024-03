Herbstmeister Union Ried/Riedmark: "Können unsere Zielsetzung nicht mehr anders definieren"

Details Donnerstag, 29. Februar 2024 20:49

Nach dem etwas unglücklichen Abstieg und der verpatzten Relegation hat die Union Ried in der Riedmark im Herbst eine Etage tiefer wieder in die Spur gefunden. In dreizehn Spielen konnte man starke 30 Punkte sammeln und überwintert mit vier Punkten Vorsprung als Herbstmeister. So zeigen die Pfeile bei der Union wieder in die richtige Richtung, will man jene Leistungen im Frühjahr auch bestätigen. Ligaportal sprach mit Heimo Höller, dem Sportlichen Leiter der Rieder.

Umbruch nach Abstieg

In Folge des Abstieges gab es einen großen Umbruch in Ried. Acht Spieler verließen den Verein, hinzu kam folglich auch ein Langzeitverletzter. Als Reaktion darauf holte man dennoch nur drei Spieler und gab einigen Eigenbauspielern eine Chance – mit Erfolg. „Die eigenen Spieler haben gut mitgezogen, die Neuzugänge sind auch richtig eingeschlagen. Zudem haben wir einen sehr guten Trainer geholt.“, sprach Höller über das Erfolgsrezept des Klubs.

Ruhiger Winter

Aufgrund der mehr als zufriedenstellenden Erfolge im Herbst gab es im Winter auch keinen Handlungsbedarf, verfolgte man den Transfermarkt großteils als interessierter Beobachter. Mit Johann Aberl verpflichtete man lediglich einen Coach für das 1b-Team, der seinen Sohn Moritz von der ASKÖ Schwertberg mitnahm, aktuell aber lediglich als junger Perspektivspieler gehandelt wird. Zudem hat Thomas Wögerer seine Schulterverletzung auskuriert und wird im Frühjahr wieder mitwirken können.

Zielsetzung adaptiert

Nachdem man im Sommer doch vor einigen Fragezeichen gestanden war, ging man auch mit vorsichtigem Optimismus in die Saison. Da hatte man sich noch nicht das Ziel gesetzt, direkt wieder aufzusteigen, was sich nun aber ändert: „Jetzt können wir die Zielsetzung gar nicht anders definieren. Das war im Sommer noch nicht unser erklärtes Ziel, jetzt schon.“, so Höller. Aktuell weilen die Rieder im Rahmen eines Trainingslagers in Schielleiten und holen sich dort den Feinschliff für die Frühjahrsrunde: „Die Vorbereitung ist sehr positiv. Wir hatten einige Spiele gegen Bezirksligisten, die waren allesamt sehr ausgeglichen. Das stimmt mich sehr positiv.“, freut sich der Sportchef über die bisher sehr gelungene Vorbereitung.