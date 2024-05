Union Lasberg: Unterstützung aus der 2. Deutschen Bundesliga

Details Freitag, 10. Mai 2024 20:37

Den 6. Platz der 1. Klasse Nord-Ost im oberösterreichischen Unterhaus belegt im Moment die Wimberger Sportunion Lasberg. In der bisherigen Frühjahrssaison stehen die Lasberger bei 3 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen aus den bisherigen 8 Spielen, dies ist gleichzusetzen mit 12 Punkten und dem 7. Platz der Frühjahrstabelle. Neben Top-Duellen bietet auch das letzte Spiel der Saison eine Besonderheit.

Top 5 als Ziel

„Vor Saisonantritt haben wir uns mit dieser Mannschaft so eingeschätzt, dass wir in den Top 5 mitspielen können. Alles, was darüber hinaus erreicht worden wäre, hätten wir schon mitgenommen, dennoch liegen wir zumindest von der Platzierung her im Bereich der Zielsetzung“, sagt Vereinsobmann Thomas Reidinger. Als 6. der Liga, ist man noch nicht im gewünschten Tabellenbereich, jedoch ist man punktegleich mit dem 5. ASKÖ Mauthausen, gegen die auch noch ein direktes Duell in den letzten Spielen der Saison ansteht.

Noch „knackige Spiele“ voraus

In den kommenden drei Spielen erwartet die Sportunion Lasberg drei Gegner, die alle in der Tabelle vor ihr stehen. Am kommenden Spieltag empfängt die Sportunion den Spitzenreiter Union Ried in der Riedmark. Am darauffolgenden Wochenende spielen die Lasberger gegen den Drittplatzierten, gefolgt vom direkten Duell mit den punktegleichen Mauthausnern. „Da kommen knackige Spiel auf uns zu. Uns ist es aber oft entgegengekommen, wenn spielstarke Mannschaften unsere Gegner sind, daher traue ich uns schon einiges zu“, ist der Obmann jedoch positiv gestimmt. Jedoch konnte in der Hinrunde lediglich gegen die auf Platz 3 liegende Sportunion Schenkenfelden mit einem Sieg gepunktet werden, auch, weil in den beiden anderen Spielen Personalnot herrschte. Diese wurde laut dem Vereinsobmann im Winter mit einigen Umpositionierungen bewältigt. Weiters verstärkte man sich in der Winterpause mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, diese muss man allerdings noch „besser in die Mannschaft integrieren“.

Saisonabschluss mit Unterstützung aus Hannover

Ein besonderes Highlight dieser Saison bietet das letzte Spiel dieser Saison, gegen SPG Pregarten 1b, die im Frühjahr erst drei Punkte erzielen konnte. Bei dieser Auswärtspartie erwartet die Mannschaft von Trainer Andreas Leitner Unterstützung aus Deutschland. Genauer gesagt wird eine Delegation der Fanszene von Hannover 96 die Sportunion Lasberg unterstützen. „Es sind Fußballfreunde. Wir haben sie auf einer von unseren Fußballreisen in Hannover vor einem Spiel von Hannover 96 kennen gelernt. Das ist nun schon einige Jahre her, seitdem waren sie sicher schon siebenmal in Lasberg und unterstützen uns immer tatkräftig“, erklärt Obmann Reidinger die Fanfreundschaft.

