Union Bad Kreuzen möchte den Nachwuchs weiterhin forcieren - Sportchef Michael Aglas im Interview!

Die Union Bad Kreuzen blickt zurück auf eine vielversprechende Herbstmeisterschaft. Auch wenn man oft die entscheidenden Tore etwas vermisste, galt die Hintermannschaft der Grammer-Elf fast in jedem Spiel als verlässliche Einheit. Man konnte somit mit einer Vielzahl der Konkurrenten sehr gut mithalten und verlor nur ein Spiel deutlich - Resultat: Tabellenplatz fünf mit durchaus Luft nach oben im Falle einer Leistungssteigerung in der Offensivabteilung. Zur genaueren Analyse der Hinrunde bat Ligaportal Michael Herbert Aglas, den sportlichen Leiter des Klubs.

Ligaportal: Wie zufrieden seid ihr mit dem Abschneiden in der abgelaufenen Hinrunde?

Aglas: „Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden. Wir haben sehr viele Punkte gemacht und haben relativ wenig Gegentore kassiert, aber auch nicht unbedingt viele geschossen. Wichtige Spiele haben wir aber gewonnen, da wir taktisch einfach gut eingestellt waren. Es waren sehr viele ganz ganz enge Spiele dabei, das haben wir uns so ehrlich gesagt nicht erwartet. Von der Punkteausbeute können wir daher sehr zufrieden sein.“

Ligaportal: Ihr habt tabellarisch einen ganz guten Sprung gemacht wenn man die Vorsaisonen betrachtet. Was hat im Herbst besser funktioniert als in den Jahren zuvor?

Aglas: „Es ist einfach eine gewisse Stabilität reingekommen, wir waren taktisch eigentlich gegen jeden Gegner gut eingestellt. Es ist irrsinnig schwer, gegen uns Tore zu schießen und das du das ein oder andere Tor machst, ist auch klar. Der Schlüssel war grundsätzlich die taktische, defensive Einstellung. Ich meine damit nicht, dass wir sehr defensiv spielen, sondern die klar ersichtliche Steigerung in dem Bereich.“

Ligaportal: Wie sieht es mit der Personalsituation aus, gibt es Zugänge oder Abgänge zu vermelden?

Aglas: „Zugänge gibt es eigentlich keine. Wir haben Stefan Reichenberger, ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, wieder mit an Board. Im Großen und Ganzen hat sich personaltechnisch nicht viel verändert, Abgänge haben wir dennoch. Daniel Obereder ist zurück nach Naarn gewechselt und der ein oder andere wird aufgrund von Corona seine Karriere vielleicht nicht weiter vorantreiben. Verletzungsbedingt haben wir auch noch einige Ausfälle. Die Personalsituation ist bei uns generell sehr schwierig, da wir zu 100% mit Eigenbauspielern spielen. Das ist für eine kleine Ortschaft wie Bad Kreuzen natürlich schwierig, der Erfolg wird dann aber umso mehr geschätzt.“

Ligaportal: Was ist euer konkretes Ziel für die Rückrunde?

Aglas: „Unser Ziel ist eigentlich ist klar und hat relativ wenig mit einer Tabellensituation zu tun. Wir wollen den ein oder anderen Spieler aus dem Nachwuchs im Frühjahr soweit in die Kampfmannschaft integrieren, um über den Sommer hinweg für die neue Saison zwei weitere Potenzialspieler in der KM zu haben. Das ist uns um einiges wichtiger. Wir haben nach oben hin keine Ambitionen und sind nach unten hin sehr gut abgesichert. Wir werden unsere Punkte machen, davon gehe ich stark aus. Daher denke ich, dass wir uns dann im gesicherten Tabellenmittelfeld wiederfinden werden. Die Entwicklung, die wir über die letzten Jahre vorangetrieben haben möchten wir aber in erster Linie beibehalten und versuchen den Kader mit jungen Eigenbauspielern zu erweitern.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, hattet ihr schon Testspiele?

Aglas: „Wir haben das erste Testspiel leider Corona-bedingt absagen müssen. Die Omikron-Welle hat uns enorm erwischt, wir haben da versucht den Trainingsbetrieb so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Nichtsdestotrotz hat uns das schon vor dem Trainingsstart hart getroffen. Das hat sich mittlerweile aber gut beruhigt, wir hatten jetzt auch das erste Testspiele gegen Waidhofen/Ybbs, welches wir mit 6:0 verloren haben.“

Bisherige Abgänge (Stand 12.02.22):

Daniel Obereder (DSG Union Naarn)