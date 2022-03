"Es wird sehr schwierig für uns, die Klasse zu halten" - Union Pabneukirchens Christian Honeder im Interview!

Details Montag, 28. Februar 2022 18:15

Die Union Pabneukirchen blickt zurück auf eine durchwachsene Herbstmeisterschaft, in der man nie wirklich in Fahrt kam. Trotz einzelner Lichtblicke, bei denen die Mannschaft von Thomas Schneider zeigte was sie drauf hat, konnte man in besagter Hinserie lediglich acht Zähler sammeln und überwintert auf Platz 13. In der Winterpause folgte dann die nächste Hiobsbotschaft, ein langjähriger Leistungsträger hing aufgrund einer Verletzung seine Schuhe an den Nagel. Über die prekäre Lage sprach Ligaportal mit Christian Honeder, dem Sektionsleiter des Klubs.

Ligaportal: Ihr habt eine schwierige Hinrunde hinter euch. Woran muss man arbeiten, um im Frühjahr besser abzuschneiden?

Honeder: „Es wird im Frühjahr bestimmt nicht leichter. Wir spielen nur mit Eigenbauspielern und mussten im Herbst schon fast in jedem Spiel verletzungsbedingt auf Stammspieler verzichten. Jetzt kommt noch dazu, dass Stefan Kurzmann, unser Innenverteidiger und einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft, aufgehört hat, da er sich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren das Kreuzband gerissen hat. Gregor Wolfinger hat auch seine Karriere beendet, daher ist der Kader sehr minimiert. Heuer wird es also denke ich für uns sehr schwierig, die Liga zu halten. Ich traue der Mannschaft dennoch viel zu wenn wir verletzungsfrei bleiben.“

Ligaportal: Gibt es Abgänge/Zugänge bei euch zu verzeichnen?

Honeder: „Abgänge gibt es keine, bis auf die zwei vorhin erwähnten Spieler, die ihre Karriere beenden. Zugänge gibt es keine, da wir wie gesagt auf eigene Spieler setzen. Hannes Riegl ist nach einer Verletzungspause ins Training zurückgekehrt, hat aber nach wie vor noch Probleme mit der Hand. Manuel Gruber, der im Herbst auch ausgefallen ist, ist jetzt beim Bundesheer, das wird auch nicht so einfach.“

Ligaportal: Euer Ziel ist logischerweise der Klassenerhalt. Was stimmt Sie positiv, dass die Mannschaft es schafft?

Honeder: „Das Mannschaftsgefüge und die Stimmung passen einfach. Den Vorteil hat man, wenn man mit eigenen Spielern spielt - die werfen in schlechten Zeiten nicht gleich das Handtuch. Wir kämpfen die letzten Jahre schon gegen den Abstieg. Der Zusammenhalt ist wie gesagt da, das stimmt mich positiv.“

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bislang, welchen Eindruck macht die Mannschaft?

Honeder: „Die Vorbereitung passt bis jetzt, es kann immer besser sein. Corona spielt auch immer noch eine Rolle, bei uns waren einige nicht geimpft bzw. genesen und konnten dadurch nicht trainieren. Das wird jetzt langsam besser, prinzipiell wäre aber Luft nach oben, ich bin jetzt aber auch nicht unzufrieden.“

