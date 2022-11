Union Rainbach/M. mit bester Hinrunde seit vielen Jahren

Details Dienstag, 29. November 2022 12:53

Nach einer schwachen Rückrunde kam die Union Rainbach/M. in der vergangenen Saison als Elfter ins Ziel und war von de Abstiegszone nicht allzu weit entfernt. In der aktuellen Meisterschaft der 1. Klasse Nord-Ost legten die Mühlviertler den Schalter um, kamen gut durch den Herbst und überwintern als Vierter im oberen Drittel der Tabelle. "Da uns Kapitän Marcel Katzmair und Torwart Christian Weissenböck im Sommer Richtung Bezirksliga verlassen haben und auch Routinier Alexander Zeiml nicht mehr zur Verfügung stand, war die Erwartungshaltung nicht allzu groß. Umso freuen wir uns über das starke Abschneiden und die beste Hinrunde seit vielen Jahren", ist Sektionsleiter Manuel Stumbauer rundum zufrieden.

Vier Auswärtssiege und starke Defensive

Die Kicker aus dem Bezirk Freistadt blicken auf eine ausgeglichene Heim-Bilanz, in der Fremde hingegen präsentierte sich die Union bärenstark und konnte von sieben Auswärtsspielen vier gewinnen. "Warum es in der Fremde so gut gelaufen ist, ist nicht wirklich zu erklären, aber auswärts haben wir uns zumeist etwas leichter getan", so Stumbauer, der 23 Treffer bejubeln konnte - fünf Teams trafen öfter ins Schwarze. Dafür kassierten nur die beiden Top-Teams aus Saxen und Schweinbach weniger Gegentore. "Wir haben insgesamt 17 Tore erhalten, davon sechs in den letzten beiden Spielen. Aber in Summe hat sich die Defensive ausgezeichnet präsentiert. Wir sind super durch den Herbst gekommen, haben stolze 21 Punkte gesammelt und damit fast genauso viele, wie in der gesamten letzten Saison. Es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, trauern einer besseren Platzierung aber nicht nach", spricht der Sektionsleiter die Niederlagen gegen die Nachzügler aus Weitersfelden, Arbing und Steyregg an.

Keine Kaderveränderung geplant

Nach dem Ende der Hinrunde und einer kurzen Pause, wird ab kommendem Wochenende freiwillig und der Halle trainiert, zudem stehen Lauf-Einheiten auf dem Programm. Der offizielle Teil der Vorbereitung wird Ende Januar in Angriff genommen. Beim Trainingsauftakt wird Coach Günter Deibl, der am Beginn der Saison mit Dominik Wahlmüller ein Trainer-Gespann bildete, seit Mitte der Hinrunde aber alleine die Verantwortung trägt, die "üblichen Verdächtigen" begrüßen können. "Nach dem starken Herbst besteht kein Grund, Veränderungen vorzunehmen. Demzufolge ist im Winter nichts geplant und gehen vermutlich mit einem unveränderten Kader in die Rückrunde", erwartet Manuel Stumbauer eine ruhige und voraussichtlich ereignislose Übertrittszeit.

Entspannt in die Rückrunde

In Rainbach genießt man entspannt die Winterpause und möchte sich auch in der zweiten Meisterschaftshälfte anständig präsentieren. "Wir werden versuchen, den eroberten Platz im oberen Tabellendrittel zu behaupten. Auch wenn Rang drei in Reichweite ist, ist es nicht entscheidend, ob wir am Ende am vierten oder fünften Rang landen", möchte der Sektionsleiter die Mannschaft nicht unter Druck setzen. "Sollte das neue Jahr halbwegs normal verlaufen, werden wir mit dem Abstiegsgespenst, im Gegensatz zum Vorjahr, keine Bekanntschaft machen, wenngleich in der Tabelle die Mannschaften eng beisammenliegen. Wir nehmen uns wieder einiges vor und wollen uns in der Rückrunde besser präsentieren als in der letzten Saison", liebäugelt Manuel Stumbauer insgeheim damit, in der aktuellen Spielzeit vielleicht sogar die 40-Punkte-Marken knacken zu können.