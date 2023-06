50-Punkte-Marke erneut geknackt! Freude und Enttäuschung in Saxen

Details Samstag, 24. Juni 2023 12:44

In der abgelaufenen Saison der 1. Klasse Nord-Ost feierte die Union Saxen nach einer bärenstarken Hinrunde den Herbstmeistertitel. Die Mühlviertler brachten die Tabellenführung aber nicht ins Ziel und mussten sich im Duell mit den Kickern aus Schweinbach knapp geschlagen geben, mit dem Vizemeistertitel verbuchte die Union dennoch einen Erfolg. "Ich trage seit fünf Jahren die Verantwortung und - sieht man von den beiden coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften ab - haben stets die 50-Punkte-Marke geknackt. Die Freude darüber wurde jedoch durch eine nicht nachvollziehbare Entscheidung des Verbandes getrübt. Denn den freien Relegationsplatz hätte aus sportlichen Gründen der nächstbeste Vizemeister - das war meine Mannschaft - und nicht ein Drittplatzter, der lediglich 44 Punkte am Konto hatte, einnehmen müssen. Nach einer starken Saison hätten wir uns zwei heiße Spiele um den möglichen Aufstieg verdient", ertklärt Trainer Kevin Eder.

Makellosem Herbst folgte mäßige Rückrunde

Nach einem nahezu makellosen Herbst mussten die Kicker aus dem Bezirk Perg in der zweiten Meisterschaftshälfte Federn lassen. "Die in der Rückrunde nur 20 gesammelten Punkte waren dem Umstand geschuldet, dass wir im Winter drei Leistungsträger verloren haben und somit die nötige Kaderbreite gefehlt hat. Denn im Frühjahr hatten wir mit Verletzungen und Sperren zu kämpfen und konnten die Ausfälle nicht kompensieren. Darum hat es letztendlich um Haaresbreite nicht gereicht. Aber wenn man drei Mal die 50-Punkte-Marke knackt, kann man stolz sein und freuen uns auch über eine in Summe gelungene Saison", meint der Coach.

Torfabrik der Liga

Der Vizemeister feierte acht Heimsiege und fuhr in der Fremde sieben "Dreier" ein. Während zwei Mannschaften weniger Gegentore kassierten, erzielten die Saxener stolze 65 Treffer - für 41 davon zeichneten Philipp Mühlehner und Julian Karl verantwortlich - und avancierten zur Torfabrik der Liga. "Vorne hat es super gepasst, haben aber hinten ein paar Tore zu viel erhalten. Aber auch die zu vielen Gegentore waren den Abgängen im Winter geschuldet. Denn wir mussten Umstellungen vornehmen, die Defensive umbauen und das hat eine Zeitlang gedauert", weiß Kevin Eder.

Ein Abgang und fünf neue Kräfte

Am 4. Juli wird im Mühlviertel die Vorbereitung in Angriff genommen und am 14. Juli gegen Aufsteiger Perg/Windhaag das erste Testspiel bestritten. Beim Trainingsauftakt wird Saxens Übungsleiter einige neue Spieler begrüßen können. Obwohl Erich Rülling zu seinem niederösterreichischen Stammverein nach Gresten zurückkehrt, ist des der Union gelungen, die im Winter verlorengegangene Kaderbreite wieder herzustellen. Mit Offensivspieler Tobias Grinninger (Arbing) und Torwart Lucas Prix (ASKÖ Katsdorf) stehen zwei neue Kräfte zur Verfügung. Zudem wechseln drei Perspektivspieler aus Katsdorf gemeinsam nach Saxen. "Es war unser Ziel, den Kader wieder breiter aufzustellen und konnten dieses Vorhaben realisieren. Unter Umständen wird im Sommer noch ein Spieler aus der Umgebung zu uns wechseln", schließt der Trainer einen weiteren Zugang nicht aus.

"Wollen wieder 50 Punkte oder mehr sammeln"

Auch in der kommenden Saison möchten die Saxener im Aufstiegskampf ein kräftiges Wort mitreden. "Grundsätzlich wollen wir wieder 50 Punkte oder mehr sammeln und lassen uns dann überraschen, was am Ende herausspringt. Ich denke, dass wir mit den Transferaktivitäten einen soliden Grundstein zu einer erfolgreichen Saison legen konnten und sind gut aufgestellt, wenngleich man einen Aufstieg nicht planen kann, der muss passieren", so Eder. "Wir trauen uns wieder einiges zu und träumen insgeheim vom großen Wurf, wenngleich meiner Ansicht nach Mauthausen und Lasberg aus heutiger Sicht zu favorisieren sind. Zudem wurden mit Ried/Riedmark und Könisgwiesen zwei Bezirksliga-Absteiger, deren aktuelle Leistungsstärke man aber noch nicht beurteilen kann, unserer Liga zugeteilt".

