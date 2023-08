Union Bad Kreuzen: Neuer Spielertrainer

Details Mittwoch, 02. August 2023 13:04

In der Hinrunde der 1. Klasse Nord-Ost ergatterte die Union Bad Kreuzen nur 13 Punkte und überwinterte in Abstiegsgefahr. Nach dem Jahreswechsel zeigte im Unteren Mühlviertel der Pfeil in die richtige Richtung, wanderten im Frühjahr immerhin 20 Zähler auf das Konto. Die Union beendete die Saison jedoch mit zwei heftigen Niederlagen, kassierte dabei nicht weniger als elf Gegentore und belegte am Ende den zehnten Rang. "Im Herbst sind wir unter den Erwartungen geblieben, konnten uns im Frühjahr aber erheblich steigern und die Abstiegsgefahr bannen. Am Schluss war dann die Luft heraußen", erklärt Sektionsleiter Roland Aigner.

Nur 31 Union-Treffer

Die Bad Kreuzener feierten auf eigener Anlage sechs Siege und fuhren auf fremden Plätzen vier "Dreier" ein. Vier Mannschaften kassierten mehr Gegentore, aber lediglich die beiden Absteiger aus Steyregg und Weitersfelden durften weniger Treffer bejubeln. "Aufgrund eines fehlenden Knipsers haben wir uns vorne schwer getan und mit nur 31 Toren zu wenige erzielt, in der Übertrittszeit haben wir jedoch auf die Offensivprobleme reagiert", spricht der Sektionsleiter die Transferaktivitäten an. "Aufgrund der ordentlichen Rückrunde haben wir das Saisonziel letztendlich erreicht, wenngleich wir in der Tabelle gerne ein paar Plätze weiter oben gelandet wären. In Summe sind wir mit dem Abschneiden aber zufrieden".

Neuer Spielertrainer

Nach vier Jahren endete im Sommer die Amtszeit von Coach Richard Grammer, der inzwischen bei Landesliga-Aufsteiger Katsdorf das Zepter schwingt. Auf der Suche nach einem Nachfolger wurden die Mühlviertler in Niederösterreich fündig, trägt seit wenigen Wochen der 38-jährige Cosmin-Gheorghe Goje, der zuletzt in Mauer-Öhling aktiv war, als Spielertrainer die Verantwortung. "Goje ist nicht mehr der Jüngste, aber topfit und kann uns aufgrund seiner enormen Erfahrung weiterhelfen", ist Aigner fest davon überzeugt, eine gute Wahl getroffen zu haben. Anstelle von Reinhard Huber ist David Mühlehner als Co-Trainer tätig.

Neuer Offensivspieler und zwei Tormänner

Neben Neo-Spielertrainer Goje steht mit Marcel Prömmer (Mitterkirchen) ein neuer dynamischer Offensivspieler zur Verfügung. Während der erfahrene Torwart Thomas Zweimüller (Mauthausen) aufgrund der Meniskus-Verletzung von Stamm-Keeper Alexander Leonhardsberger als Backup vorgesehen ist, ist Jung-Goalie Enrik Prenqi (Grein) ein Versprechen für die Zukunft. Mit Fabian Aigner und Tobias Grafeneder haben zwei Akteure den Verein Richtung Grein verlassen. "Zum einen haben wir uns in der Offensive gut verstärkt, und zum anderen mussten wir aufgrund des Ausfalls von Schlussmann Leonhardsberger im Torwart-Bereich etwas tun", begründet der Sektionsleiter die Transferaktivitäten.

Siegesserie in der Vorbereitung

Die drei bisherigen Testspiele konnte die Union allesamt gewinnen: 6:2 gegen Union Perg 1b, 4:3 gegen Pabneukirchen und 3:0 gegen Waldhausen. An diesem Wochenende erwartet die Kicker ein Doppelpack (am Freitag gegen Wallsee und tags darauf gegen Viehdorf), ehe am 12. August, gegen Pierbach, die Meisterschaftsgeneralprobe auf dem Programm steht. "Die Vorbereitung ist bislang nach Wunsch verlaufen. Unser neuer Spielertrainer möchte das System ändern, etwas offensiver agieren lassen und richtet seinen Fokus auf Ballbesitz. Zudem sind die Spieler ungemein hungrig und gehen engagiert ans Werk", so Aigner.

"Wollen einen besseren Herbst spielen als im letzten Jahr"

Zum Saisonauftakt erwartet die Kicker aus dem Bezirk Perg im Auswärtsspiel gegen Königswiesen eine schwerige Aufgabe. "Das Match gegen den Bezirksliga-Absteiger ist eine Standorfbestimmung. Aufgrund der neuen Mannschaften ist eine ebenso spannende wie schwierige Saison zu erwarten, nehmen uns jedoch viel vor", meint Roland Aigner. "Das Primärziel ist natürlich der Klassenerhalt und wollen einen besseren Herbst spielen als im letzten Jahr. Grundsätzlich streben wir eine Präsenz im sicheren Mittelfeld der Tabelle an, wenngleich reichlich Potenzial vorhanden ist und es vielleicht sogar in den Bereich des oberen Drittels gehen kann".

