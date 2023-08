SC Tragwein/Kamig: "Die Tabelle ist sekundär, wichtig ist die Entwicklung der jungen Spieler"

Details Sonntag, 13. August 2023 13:32

Der SC BT-Bau Tragwein/Kamig absolvierte in der 1. Klasse Nord-Ost eine ordentliche Saison, holte im Herbst 21 Punkte, sammelte im Frühjahr 24 Zähler, musste den Platz nur einmal öfter als Verlierer verlassen, als der Meister aus Schweinbach und kam als Vierter ins Ziel. "Auch wenn nicht viel gefehlt hat und von den Top-Teams nicht weit weg waren, sind wir mit dem vierten Rang überaus zufrieden, überwiegt das Positive bei Weitem. Denn nach dem personellen Aderlass im letzten Sommer sind viele junge Spieler nachgerückt und haben eine gute Entwicklung genommen", erklärt Sportchef Dietmar Latzel.

Starker Endspurt

Auf eigener Anlage und in der Fremde feierten die Mühlviertler jeweils sechs Siege. Nur drei Teams durften mehr Treffer bejubeln, lediglich zwei Mannschaften kassierten weniger Gegentore. "Es war in Summe eine gute Saison und haben letztendlich das Beste daraus gemacht. Aufgrund der vielen Verletzungen haben wir die Chance auf eine mögliche Präsenz im Aufstiegskampf schon im Herbst vertan. Zudem sind wir in der Rückrunde schwer aus den Startblöcken gekommen. In der zweiten Frühjahrs-Hälfte, als der Kader nahezu komplett war, ist es dann super gelaufen", spricht Latzel die letzten fünf Spiele an, in denen der SC ungeschlagen geblieben war. Zudem verabschiedeten sich die Tragweiner mit drei Siegen am Stück in die Sommertpause. "Betrachtet man die widrigen Umstände, haben wir annähernd das Maximum herausgeholt und trauern einer möglichen besseren Platzierung keineswegs nach", meint der Sportchef.

Neuer Trainer

Nach sechs langen und weitgehend erfolgreichen Jahren endete im Sommer die Amtszeit von Coach Leopold Hametner. Seit wenigen Wochen schwingt mit Marian Haider ein Trainer das Zepter, der bei seinen bisherigen Stationen - in Langenstein, Bad Zell und zuletzt in Neumarkt/M. - zumeist überaus erfolgreich tätig war. "Hametner hat tolle Arbeit geleistet, aber stets betont, Platz machen zu wollen, wenn wir einen neuen Trainer finden, zudem ist Leopold inzwischen in Pension", weiß Dietmar Latzel. "Wir sind zuversichtlich, mit der Verpflichtetung von Haider einen guten Griff getan zu haben".

Moderate Kaderveränderung

Mit Torwart Pascal Breiteneder (Steinerkirchen), dessen Freundin eine Tragweinerin ist, und Verteidiger Thomas Wahlmüller, der zuletzt in der 1b von OÖ-Ligist Union Perg aktiv war und nun wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt, sowie Mittelfeldspieler Timo Prüller, der nach der Ausbildung im Nachwuchs von OÖ-Ligist Pregarten wieder bei seinem Stammverein kickt, stehen drei neue Kräfte zur Verfügung. Mit Jonas Ambros, Janis Friedinger, Lukas Mayrhofer und Nick Schartmüller rücken Talente aus den eigenen Reihen nach. Mit Philipp Geirhofer, der inzwischen bei Landesligist Schwertberg aktiv ist, und Franz Weindl (SC St. Valentin) sind zwei Akteure nicht mehr dabei.

Schwere Verletzung im letzten Testspiel

Im Rahmen der Vorbereitung bestritten die Tragweiner vier Testspiele: 2:1 gegen Altenberg, 2:0 gegen Neumarkt/M., 0:1 gegen Blaue-Elf Linz und 1:4 gegen Steyregg. "Im letzten Match, gegen Blaue Elf, hat sich Christoph Langthaler schwer an der Schulter verletzt und wird in den kommenden Wochen fehlen. Zum Glück ist seine Freundin Physiotherapeutin, weshalb seine Genesung rasch voranschreiten sollte", so Latzel. "Den Umständen entsprechend ist die Vorbereitung ganz gut verlaufen, wenngleich der eine oder anderte Spieler mit Verletzungen zu kämpfen hat. Zudem ist es in der Urlaubszeit bekanntlich nicht einfach".

Derby zum Saisonauftakt

Zum Saisonauftakt erwartet die Haider-Elf, am kommenden Freitag gegen Ried/Riedmark, ein heißes Derby. "Das ist ein Gradmesser und werden schon im ersten Match wissen, wo wir stehen. Natürlich möchten wir uns in der neuen Saison ordentlich präsentieren und eine ansprechende Rolle spielen. Doch für uns ist die Tabelle sekundär, wichtig ist vor allem die Entwicklung der jungen Spieler. Wenn der gesamte Kader zur Verfügung steht, ist eine gewisse Qualität vorhanden, eine Handvoll unserer Kicker ist aber relativ verletzungsanfällig", ortet der Sportchef das eine oder andere Fragezeichen. "Unsere Liga ist über den Sommer stärker geworden. Ich persönlich schätze die beiden Absteiger aus Königswiesen und Ried sowie die Mauthausener, die eine tolle Rückrunde absolviert haben, sehr hoch ein. Auch die Union Lasberg, die mit Andreas Leitner einen exzellenten Trainer verpflichtet und sich zudem ausgezeichnet verstärkt hat, muss man auf der Rechnung haben".

