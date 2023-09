Frühe Tore bescheren SC St. Pantaleon/Erla ersten Heimsieg

Details Sonntag, 24. September 2023 12:36

Am sechsten Spieltag der 1. Klasse Nord-Ost stand die Begegnung zwischen dem SC St. Pantaleon/Erla und der Union Schönau auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Fünftplatzierten und dem Vorletzten der Tabelle waren die Rollen klar verteilt. Nach einem Trainerwechsel - David Schimpl folgte Thomas Engelmaier nach - sind die Niederösterreiche in der aktuellen Saison auf einem guten Weg, wenngleich die beiden bisherigen Heimspiele verloren gingen. Am Samstagnachmittag war es soweit, konnten die "Panta`s" mit einem 2:0-Erfolg vor heimischer Kulisse den ersten "Dreier" einfahren und kletterten mit dem dritten Sieg in Serie in der Tabelle bis auf den zweiten Rang nach oben. Die Schönauer hingegen finden einfach nicht in die Spur und mussten nach der siebenten Niederlage am Stück die Heimreise erneut mit leeren Händen antreten.

Favorit mit früher 2:0-Führung

Vor rund 250 Besuchern übten die Hausherren von Beginn an Druck aus und wurden nach nur fünf Minuten für ihre Bemühungen belohnt. Ermin Homovic, der im Sommer von Haidershofen zum SC gewechselt war, erlief einen zu kurz geratenen Rückpass eines Union-Verteidigers, kam vor Gästegoalie Vaclav Cizler an den Ball und setzte das Leder ins lange Eck. Mit der Führung im Rücken bestimmten die Niederösterreicher das Geschehen, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach 20 Minuten konnte Patrick Lachmayr im Schönauer Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden - die Neuerwerbung von OÖ-Ligist St. Valentin verwandelte den fälligen Elfmeter. Fünf Minuten später war für den 34-Jährigen das Match aber zu Ende, musste Lachmayr aufgrund einer Zerrung den Platz verlassen und durch Bernhard Riegler ersetzt werden. Kurz danach hätte der Joker beinahe gestochen, nach einem Steilpass verzettelte sich Riegler jedoch in einem Dribbling. Danach verlor die Schimpl-Elf zusehends den Faden, fand der Nachzügler etwas besser ins Spiel, die Gäste agierten aber nicht zwingend.

Schimpl-Elf verwaltet Ergebnis

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Shahbazi bekamen die Zuschauer einen weitgehend ereignisarmen zweiten Durchgang zu sehen. Die Niederösterreicher agierten nach der Pause etwas defensiver und waren in Halbzeit zwei vor allem darauf bedacht, das Ergebnis zu verwalten. Die auf Konter lauernde Schimpl-Elf kontrollierte das Geschehen, mehr als die eine oder andere Halbchance sprang für die Heimischen aber nicht heraus. Der Nachzügler verzeichnete im zweiten Abschnitt mehr Spielanteile, konnte daraus aber kein Kapital schlagen und war mit seinem Latein am gegnerischen Strafraum zumeist am Ende. Die Zuschauer warteten bis zum Schluss vergeblich auf einen weiteren Treffer, die SC-Fans konnten sich am Ende jedoch über den ersten Heimsieg in dieser Saison freuen.

Mathias Stross, Co-Trainer SC St. Pantaleon/Erla:

"Aufgrund der starken Leistung in der ersten Halbzeit konnten wir einen verdienten Sieg feiern, nach der Pause haben wir das Spiel weitgehend kontrolliert. Es läuft bislang ausgezeichnet, ist es eine Zeitlang her, dass wir in der Tabelle auf dem zweiten Rang standen. Die von Neo-Coach Schimpl vorgenommene Systemumstellung trägt Früchte und sind auf einem guten Weg".

