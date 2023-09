Hackl-Hattrick! Union Lasberg liest Rainbach die Leviten

Details Montag, 25. September 2023 19:12

Die Wimberger Sportunion Lasberg erteilte der Union Rainbach im Mühlkreis eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. Auf dem Papier ging die Union Lasberg als Favorit ins Spiel gegen Rainbach i.M. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Hackl entscheidet Partie fast im Alleingang

In der 21. Minute lenkte Marco Payer den Ball zugunsten von Lasberg ins eigene Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel schlug dann die Stunde des Michael Hack – mit einem lupenreinen Hattrick schraubte er den Zwischenstand auf 4:0 hoch (48./63./81.). Nico Aglas stellte schließlich in der 86. Minute den 5:0-Sieg für die Union Lasberg sicher. Am Ende kam Lasberg gegen die Union Rainbach im Mühlkreis zu einem verdienten Sieg.

Zahlen und Fakten

Bei der Wimberger Sportunion Lasberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Im Klassement machte die Union Lasberg einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Lasberg derzeit auf dem Konto.

Rainbach i.M. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen die Wimberger Sportunion Lasberg – die Union Rainbach im Mühlkreis bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 16 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Rainbach i.M. in dieser Saison. Die bisherige Saisonbilanz der Union Rainbach im Mühlkreis bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher Rainbach i.M. aktuell nur Position zwölf bekleidet.

Als Nächstes steht für die Union Lasberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:00 Uhr) geht es gegen die Union Bad Zell. Die Union Rainbach im Mühlkreis tritt bereits drei Tage vorher gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b an.

1. Klasse Nord-Ost: Wimberger Sportunion Lasberg – Union Rainbach im Mühlkreis, 5:0 (1:0)

86 Nico Aglas 5:0

81 Michael Andreas Hackl 4:0

63 Michael Andreas Hackl 3:0

48 Michael Andreas Hackl 2:0

21 Eigentor durch Marco Payer 1:0

