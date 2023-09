Acht zu Null! Union Ried/Riedmark zerlegt Union Bad Kreuzen in alle Einzelteile

Details Samstag, 16. September 2023 17:09

Die Union Ried/Rmk. setzte sich standesgemäß gegen Bad Kreuzen mit 8:0 durch. Die Union Bad Kreuzen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung, dass man dies auswärts aber in dieser Höhe gestaltet, war definitiv nicht zu erwarten.

Freller gelingt Dreierpack

Die Gäste waren von Beginn an die bessere Mannschaft und gingen so auch früh in Führung. Philipp Freller war in Minute neun zur Stelle und brach den Bann. In Minute 32 legte Ermal Zenuni nach einem Foul an Daniel Pührerfellner im Strafraum der Hausherren vom Kreidepunkt nach. Von Bad Kreuzen kam im gesamten ersten Durchgang nur wenig, so ging es mit einer komfortablen 2:0-Führung für die Gäste in die Kabinen. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel gab es dann erneut Elfmeter für Ried – diesmal trat Viktor Atanasov an und verwertete ebenso. Vier Minuten später schlüpfte Atanasov in die Rolle des Vorbereiters und assistierte für Pührerfellner, der auf 4:0 aus Sicht der Gäste stellte. In den Minuten 67 und 69 erhöhte dann ein überaus-dominanter Gast weiter und trieb das Ergebnis in schwindelerregende Höhen – Mehmet Zenelaj und Ermal Zenuni waren erst zur Stelle, ehe Freller noch zwei Treffer nachlegte (72./87.), seinen Dreierpack schnürte und das 8:0-Endergebnis herbeiführte.

Zahlen und Fakten

Nach fünf Spieltagen ist die Union Bad Kreuzen das Schlusslicht der 1. Klasse Nord-Ost. Die Offensive der Gastgeber zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – drei geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut die Union Ried in der Riedmark hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Union Ried/Rmk. präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 14 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gäste. Mit dem Sieg baute die Union Ried in der Riedmark die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ried/Rdmk. drei Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Die Union Ried/Rmk. ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach der klaren Niederlage gegen Ried/Rdmk. ist die Union Bad Kreuzen weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord-Ost.

Am kommenden Sonntag trifft Bad Kreuzen auf die SU Intersport Pötscher Schenkenfelden, die Union Ried in der Riedmark spielt tags zuvor gegen die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Kreuzen – Union Ried in der Riedmark, 0:8 (0:2)

87 Philipp Freller 0:8

72 Philipp Freller 0:7

69 Ermal Zenuni 0:6

67 Mehmet Zenelaj 0:5

56 Daniel Pührerfellner 0:4

52 Viktor Atanasov 0:3

32 Ermal Zenuni 0:2

9 Philipp Freller 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.