Union Ried/Riedmark bringt Hochmaier-Elf erste Saisonniederlage bei

Details Samstag, 30. September 2023 15:55

In der 1. Klasse Nord-Ost kam es zum Auftakt des siebenten Spieltages zum Kräftemessen zwischen der Union Ried/Riedmark und der Sportunion Intersport Pötscher Schenkenfelden. Im Duell zwischen dem Drittplatzierten und dem Tabellensiebenten war ein einges Match zu erwarten, zumal die Gäste nach insgesamt sieben Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust in die IBC Arena gereist waren. Doch nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und einem personellen Umbruch sind die Rieder einen Stock tiefer gut angekommen und haben unter Neo-Trainer Amarildo Zela wieder in die Spur gefunden. Auch am Freitagabend präsentierten sich Kapitän Daniel Pührerfellner und Co. von ihrer besten Seite, setzten sich mit 3:1 klar durch und feierten den vierten Saisonsieg. Für die Hochmaier-Elf hingegen war fünf Tage nach einem 5:0-Kantersieg gegen Bad Kreuzen Schluss mit lustig, musste den Platz erstmals seit 4. Juni als Verlierer verlassen und die weiße Weste ausziehen.

Elfmeter bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Vor knapp 300 Besuchern legte die Zela-Elf sofort den Vorwärtsgang ein, bestimmte das Geschehen und kreierte auch einige Chancen, an deren Verwertung haperte es zunächst jedoch. So brachten Kapitän Pührerfellner sowie Ermal Zenuni und Mehmet Zenelaj den Ball aus aussichtsreicher Position nicht im Kasten unter bzw. scheiterten am starken Gästegoalie Vinzenz Holzer. Zudem reklamierten die Rieder in der Anfangsphase einen Elfmeter, nach einem vermeintlichen Foul an Pührerfellner blieb die Pfeife von Schiedsrichter Schönauer aber stumm. Nach einer halben Stunde zeigte der Unparteiische im Schenkenfeldener Strafraum dann aber doch auf den Punkt - nach einem Foul an Michael Pilz verwandelte Zenuni den fälligen Strafstoß.

Zenuni schnürt Doppelpack - Schnaitter bringt Gäste zurück ins Spiel

Mit der Führung im Rücken setzten die Heimischen nach und schlugen in Minute 38 erneut zu - nach einer Freistoßflanke von Marco Aberl parierte Keeper Holzer einen Pührerfellner-Kopfball, Zenuni stand aber goldrichtig, war per Abstauber erfolgreich und durfte sich zu einem Doppelpack beglückwünschen lassen. Die Zela-Elf brachte die klare Führung aber nicht in die Pause. Denn im Gegenzug, zog Nico Schnaitter aus rund 30 Metern ab, überraschte Ried-Schlussmann Manuel Höller und besiegelte den 2:1-Halbzeitstand.

Ried-Kapitän macht Deckel drauf - Schenkenfelden nur noch zu neunt

Nach Wiederbeginn bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, gingen die Hausherren weiterhin engagiert und aggressiv ans Werk, aber auch im zweiten Durchgang konnten die Rieder die eine oder andere Chance nicht nutzen. Nach 55 Minuten stellte der Kapitän die Weichen aber endgültig auf Sieg. Zenuni eroberte im Zweikampf mit einem Innenverteidiger den Ball und legte quer, ehe Pührerfellner die Kugel im langen Eck versenkte. Die Zela-Elf hatte den Zwei-Tore-Abstand wieder hergestellt und ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Obwohl aufgrund der vollzogenen Wechsel dem Rieder-Spiel gegen stark dezimierte Gäste - Alexander Walchshofer und Jürgen Rechberger flogen jeweils mit der Ampelkarte vom Platz - die nötige Konsequenz fehlte, war die Messe gelesen.

Amarildo Zela, Trainer Union Ried/Riedmark:

"Es war ein hochverdienter Sieg, der bei besserer Chancenverwertung auch höher hätte ausfallen können. Nach einem Umbruch im Sommer läuft es überraschend gut, aber die Spieler ziehen voll mit, ist die Trainingsbeteiligung exzellent. Wir sind am richtigen Weg und wollen vorne dranbleiben".

