Union Königswiesen setzt Ungeschlagen-Serie gegen Saxen fort

Die U. Königswiesen und Saxen verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war Saxen mitnichten. Die Union Saxen kam gegen Königswiesen zu einem achtbaren Remis. Der Bezirksliga-Absteiger ist so seit Runde zwei ungeschlagen und verlor überhaupt nur eine Partie.

Vanek schnürt Doppelpack

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Daniel Vanek seine Chance und schoss per Kopf das 1:0 (44.) für die Union Agora Königswiesen. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Die passende Antwort hatte Marcel Aigner parat, als er in der 49. Minute zum Ausgleich traf. Tobias Grinninger machte in der 56. Minute das 2:1 der Union Saxen perfekt. In der 62. Minute sicherte Vanek seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Unparteiische die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Zahlen und Fakten

Die U. Königswiesen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Nur einmal gab sich Königswiesen bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Union Agora Königswiesen seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Bei Saxen präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (20). Trotz eines gewonnenen Punktes fielen die Gäste in der Tabelle auf Platz zehn. Zwei Siege, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Union Saxen bei. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Saxen etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte die Union Saxen.

Die U. Königswiesen stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) beim SC St. Pantaleon-Erla vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Saxen die Union Rainbach im Mühlkreis.

1. Klasse Nord-Ost: Union Agora Königswiesen – Union Saxen, 2:2 (1:0)

62 Daniel Vanek 2:2

56 Tobias Grinninger 1:2

49 Marcel Aigner 1:1

44 Daniel Vanek 1:0

