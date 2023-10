Held der Nachspielzeit: Killinger schießt SPG Pregarten in Minute 95 zum Sieg und beschert Bad Zell erste Pleite

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 11:30

Die SPG Algenmax Pregarten 1b stellte der Union Bad Zell ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Verrücktes Comeback in der Schlussphase

Es war die 32. Spielminute, als Bad Zell vor 250 Zuschauern das 1:0 erzielte – Florian Hölzl zeichnete sich dafür verantwortlich. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung der Gäste bestehen. Erst in der Schlussphase gelang es den Hausherren so richtig aufzudrehen. Den Ausgleichstreffer hatte die SPG Pregarten 1b in Minute 76 im Repertoire, Julian Rechberger versenkte das Spielgerät volley nach einer Freistoßflanke. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Tobias Killinger die Heimmannschaft nach einem Eckball in der Nachspielzeit die Führung brachte. Letzten Endes holte Pregarten 1b gegen die Union Bad Zell drei Zähler.

Zahlen und Fakten

Die SPG Pregarten 1b besetzt momentan mit 14 Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 13:12 ausgeglichen. Pregarten 1b verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Die SPG Algenmax Pregarten 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Bisher hat die Union Bad Zell vier Siege, drei Unentschieden und nun eine Niederlage auf dem Konto. Dennoch verlor man den Platz an der Sonne – neuer Tabellenführer der 1. Klasse Nord-Ost ist die Union Ried/Rmk.

Während die SPG Pregarten 1b am Samstag, den 14.10.2023 (19:30 Uhr) bei der Union Bad Kreuzen gastiert, steht für Bad Zell einen Tag später (16:00 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit der Union Saxen auf der Agenda.

1. Klasse Nord-Ost: SPG Algenmax Pregarten 1b – Union Bad Zell, 2:1 (0:1)

95 Tobias Killinger 2:1

76 Julian Rechberger 1:1

32 Florian Hoelzl 0:1

