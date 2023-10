3:0! 10 Schenkenfeldener lassen Aufsteiger keine Chance

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 13:22

In der achten Runde der 1. Klasse Nord-Ost trafen in der Begegnung zwischen der Sportunion Intersport Pötscher Schenkenfelden und der SPG Perg/Windhaag zwei Mannschaften aus der unteren Hälfte der Tabelle aufeinander. Acht Tage nach der ersten Saisonniederlage (bei Tabellenführer Ried/Riedmark) fanden die Mannen von Trainer Walter Hochmaier auf Anhieb wieder zurück auf die Siegerstraße, setzten sich am Samstagnachmittag trotz numerischer Unterzahl mit 3:0 souverän durch und fanden mit dem dritten Sieg Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle. Der Aufsteiger hingegen tut sich einen Stock höher bislang schwer und hängt nach der vierten Pleite in der gefährlichen Zone fest.

Dominante Hochmaier-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

In der Sema Arena übernahmen die Hausherren sofort das Kommando. Nach der letztwöchigen Niederlage war die Hochmaier-Elf keineswegs verunsichert, im Gegenteil. Die Union wusste spielerisch zu gefallen und schlug aus ihrer Überlegenheit früh Kapital - in Minute 17 scheiterte Simon Hochstöger zunächst an Gästegoalie Felix Gruber, Stefan Weissenböck stand aber goldrichtig und verwertete den Abpraller. Nach dem Führungstreffer blieben die Schenkenfeldener am Drücker, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Nach 35 Minuten schlug es im Kasten des Aufsteigers aber wieder ein, als die Heimischen schnell umschalteten und Hochstöger den Konter erfolgreich zum 2:0-Pausenstand abschloss.

Dezimierte Hausherren machen Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Rauf waren die Gäste um die Wende bemüht, das Team von Neo-Coach Harald Huber agierte aber auch im zweiten Durchgang nicht wirklich zwingend und konnte keine klaren Chancen kreieren. Nach einer Stunde war die Union nur noch zu zehnt - nach einem Foul und einer Unsportlichkeit sah Simon Kreuzer jeweils Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Doch fünf Minuten später machten die dezimierten Schenkenfeldener den Deckel drauf - Hochstöger traf abermals ins Schwarze und sorgte mit seinem siebenten Saisontreffer für die Entscheidung. Obwohl die Messe gelesen war, wurde das Match zusehends ruppiger, musste der Unparteiische in der restlichen Spielzeit fünf Akteure verwarnen. Da beide Teams nur zur einen oder anderen Halbchance kamen, blieb es beim 3:0.

Markus Gossenreiter, Reserve-Trainer Sportunion Schenkenfelden:

"Es war ein verdienter Sieg, der bei einer konsequenteren Chancenverwertung auch höher hätte ausfallen können. Nach der Niederlage in Ried war dieser Dreier ungemein wichtig, sind weiterhin auf einem guten Weg und vom Vorderfeld der Tabelle nicht allzu weit entfernt".

