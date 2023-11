Union Lasberg müht sich bei Aufsteiger zu fünftem Saisonsieg

Details Sonntag, 05. November 2023 10:44

Am vorletzten Hinrundenspieltag der 1. Klasse Nord-Ost kreuzten die SPG Perg/Windhaag und die Sportunion Wimberger Lasberg die Klingen. Im Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zehntplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, auch wenn die Mannen von Neo-Trainer Andreas Leitner im Herbst bislang unter den Erwartungen geblieben waren. Der Aufsteiger hingegen erreichte am 23. September bei Tabellenführer Ried/Riedmark ein beachtliches Unentschieden, seither konnte die Spielgemeinschaft jedoch keinen einzigen Punkt einfahren und ist in der 1. Klasse noch nicht wirklich angekommen. Die Huber-Elf ging auch am Samstagnachmittag leer aus, zog mit 1:2 den Kürzeren und hängt nach der sechsten Pleite in Serie weiterhin in der Abstiegszone fest. Ohne zu glänzen feierte die Union den fünften Saisonsieg, Kapitän Stefan Wald und Co. sind aber nach wie vor nur im Niemandsland der Tabelle präsent.

Torloser erster Durchgang

Der große ASKÖ-Platz in Perg kam dem Spiel der Gäste entgegen. Vor knapp 150 Besuchern verzeichnete die Leitner-Elf mehr Ballbesitz, konnte daraus in Halbzeit eins aber kein Kapital schlagen. Die Lasberger kreierten zwar die eine oder andere Chance, der Führungstreffer wollte der Union zunächst aber nicht gelingen. Der Nachzügler ging engagiert ans Werk und wollte in diesem Match unbedingt aus der Krise finden, dem Offensivspiel der Hausherren fehlte jedoch der nötige Nachdruck, weshalb die heimischen Fans keine klaren Chancen ihrer Mannschaft zu sehen bekamen. Nach 45 Minuten ging es torlos in die Pause.

Heimkehrer bringt Gäste in Front

Beide Teams hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, vier Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Mühleder hatten aber nur die Gäste Grund zur Freude - Michael Hackl, der nach einem Gastspiel bei OÖ-Ligist Pregarten im Sommer wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, tanzte zwei Verteidiger aus und stellte mit einem trocken Abschluss auf 0:1. Wenig später hätte der Favorit ein Tor nachlegen können, doch anstellte querzulegen suchte der auf das SPG-Gehäuse zulaufende Nico Aglas den Abschluss und setzte die Kugel am langen Eck vorbei.

Nach strittigem Lasberger Treffer findet Aufsteiger zurück ins Spiel

Nach einer Stunde durfte sich die 21-jährige Neuerwerbung aus St. Oswald/Freistadt dann aber doch als Torschütze feiern lassen - nach einem hohen Ball und einem Luftkampf mit Torwart Felix Gruber konnte ein Verteidiger eine brenzlige Situation vermeintlich klären, doch der Unparteiische sah das Spielgerät hinter der Linie und erkannte zudem beim Duell mit dem SPG-Schlussmann kein Foul, weshalb sich die Leitner-Elf über einer 2:0-Führung freuen durfte. Beinahe wäre die Messe gelesen gewesen, nach einem Kopfball von Kevin Hackl klatschte das Spielgerät jedoch an die Latte. In Minute 65 durfte der Aufsteiger auf die Wende hoffen, als Diamant Katona einen Konter erfolgreich abschloss. In der restlichen Spielzeit waren die Hausherren um den Ausgleich bemüht, ein klare Chance dazu konnten sich die Mannen von Neo-Coach Harald Huber aber nicht erarbeiten. In der Schlussphase hätte beinahe ein Lasberger Joker gestochen, doch der eingewechselte Niklas Tutschek setzte die Kugel aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei. Die Gäste brachten den knappen Vorsprung ins Ziel und durften sich über den fünften Saisonsieg freuen.

Andreas Leitner, Trainer Sportunion Lasberg:

"Auch wenn die Leistung nicht berauschend war, konnten wir einen verdienten Sieg feiern. Wir hatten uns im Sommer viel vorgenommen, sind bislang aber unter den Erwartungen geblieben. Deshalb müssen wir zum Herbstausklang, gegen Pregarten 1b, unbedingt einen Dreier einfahren, um die kleine Chance auf ein mögliches Mitmischen im Aufstiegskampf zu wahren".

