SPG Pregarten 1b überholt mit Sieg Mauthausen in der Tabelle

Details Sonntag, 05. November 2023 19:02

Die ASKÖ Mauthausen steckte gegen die SPG Algenmax Pregarten 1b eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte die SPG Pregarten 1b den maximalen Ertrag.

Mayrwöger bringt Hausherren auf die Siegerstraße

In der 31. Minute überwand der Gastgeber die Abwehr von Mauthausen und Dominik Mayrwöger beförderte das Leder per Kopfball ins gegnerische Netz. Zur Pause wusste Pregarten 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Julian Rechberger erhöhte den Vorsprung der SPG Algenmax Pregarten 1b nach 65 Minuten auf 2:0. Ilke Demir gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Pregartner (86.). Schließlich sprang für Pregarten 1b gegen die ASKÖ Mauthausen ein Dreier heraus.

Zahlen und Fakten

Die SPG Algenmax Pregarten 1b machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang acht.

Nach der klaren Pleite gegen die SPG Pregarten 1b steht Mauthausen mit dem Rücken zur Wand. Die ASKÖ Mauthausen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Pregarten 1b zur Wimberger Sportunion Lasberg, zeitgleich empfängt Mauthausen die Union Saxen.

1. Klasse Nord-Ost: SPG Algenmax Pregarten 1b – ASKÖ Mauthausen, 3:0 (1:0)

86 Ilke Demir 3:0

65 Julian Rechberger 2:0

31 Dominik Mayrwoeger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.