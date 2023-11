Remis zum Saisonausklang: Union Bad Zell und Königswiesen teilen die Punkte

Details Sonntag, 12. November 2023 01:15

2:2 hieß es nach dem Spiel von Bad Zell gegen die U. Königswiesen. Die Union Bad Zell erwies sich gegen Königswiesen als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Zum Saisonabschluss ein kleiner Dämpfer für den letztjährigen Bezirksliga-Absteiger, der als Vize-Herbstmeister ins Frühjahr startet und alle Trümpfe noch selbst in der Hand hält.

Gäste gehen dezimiert in Führung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Vanek sein Team in der 19. Minute. Bad Zell traf kurz vor dem Pausenpfiff in Minute 37 zum Ausgleich – besonders erfreulich: Paul Höfer, 17-jähriges Nachwuchstalent der Hausherren, zeichnete mit seinem ersten Kampfmannschaftstreffer dafür verantwortlich. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Wahrlich keinen Grund zur Freude hatte die Union Agora Königswiesen in der 58. Minute, als Daniel Holzmann mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz musste. In der 66. Minute brachte Markus Sigmund den Ball vom Elfmeterpunkt im Netz der Union Bad Zell unter. Den Ausgleichstreffer hatte die Heimmannschaft dann in Person von Mario Mühlehner in Minute 79 im Repertoire. Am Schluss sicherte sich Bad Zell gegen die U. Königswiesen einen Zähler.

Zahlen und Fakten

Die Union Bad Zell geht mit nun 19 Zählern auf Platz acht in die Winterpause. Bad Zell verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass die Union Bad Zell nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Sicherlich ist das Ergebnis für Königswiesen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit 33 geschossenen Toren gehören die Gäste offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nord-Ost. Die Union Agora Königswiesen weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Elf Spiele währt nun für die U. Königswiesen die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von vier Siegen hintereinander auszubauen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – Union Agora Königswiesen, 2:2 (1:1)

79 Mario Mühlehner 2:2

66 Markus Sigmund 1:2

37 Paul Höfer 1:1

19 Daniel Vanek 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.