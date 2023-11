Am Weg zurück in die Bezirksliga! Union Ried/Riedmark feiert neunten Saisonsieg und Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 12. November 2023 14:01

In der 1. Klasse Nord-Ost stand in der 13. Runde in der Begegnung zwischen der Union Ried/Riedmark und der Union Schönau ein vermeintlich ungleiches Duell auf dem Programm, waren im Kräftermessen zwischen dem Tabellenführer und dem Elften die Rollen klar verteilt. Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksliga sowie einem Fehlstart (0:4-Auftakt-Pleite in Tragwein) mischten die Rieder unter Neo-Trainer Amarildo Zela die Liga auf und sind seit 18. August ungeschlagen. Nach einem Remis in St. Pantaleon ließ der Ligaprimus am Samstagnachmittag nichts anbrennen, punktete im zwölften Match in Folge, setzte sich souverän mit 3:0 durch und krönte sich mit dem neunten Saisonsieg zum Herbstmeister. Für die Schönauer hingegen, die seit geraumer Zeit von Sportchef Andreas Liedl betreut werden, war sechs Tage nach einem 4:0-Erfolg gegen Bad Kreuzen Schluss mit lustig und überwintern nach der bereits zehnten Niederlage in der Abstiegszone.

Rieder Blitzstart - Zela-Elf macht Sack früh zu

Vor rund 150 Besuchern verzeichnete die Zela-Elf einen Blitzstart und gestaltete in der IBC Arena ihren ersten Angriff erfolgreich. Schiedsrichter Hinterhölzl, der das Spiel umsichtig leitete, hatte das Match ebenerst angepfiffen, als Michael Pilz einen feinen Lochpass schlug, Ermal Zenuni aus 18 Metern abzog und die Kugel ins Kreuzeck knallte. Der Tabellenführer setzte entschlossen nach und den Außenseiter, der vorwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigt war, unter Druck. Nach einer Viertelstunde hatten die heimischen Fans erneut Grund zur Freude, als Viktor Atanasov auf der linken seite mit rechts eine Flanke schlug, der Ball immer länger wurde und plötzlich im Kreuzeck einschlug. Zehn Minuten später war die Messe gelesen - Daniel Pührerfellner setzte sich auf der rechten Seite energisch durch und schlug einen scharfen Stanglpass, ehe ein Schönauer Verteidiger das Leder unglücklich ins Tor lenkte. Trotz der klaren Führung ließ die Zela-Elf nicht locker und startete weiterhin vielvesprechende Angriffe, Zenuni, Benedikt Rechberger und David Andraschko konnten gute Chancen aber nicht nutzen bzw. scheiterten am starken Gästegoalie Vaclav Cizler, sodass es bis zur Pause beim 3:0 blieb.

Keine Tore in Halbzeit zwei

Nach Wiederbeginn hatten beide Mannschaften mit dem tiefen Boden zu kämpfen. Die Gäste steckten zwar nicht auf und waren um Ergebniskorrektur bemüht, Kapitän Andreas Kriechbaumer und Co. konnten aber keine klaren Chancen kreieren. Der frischgebackene Herbstmeister hatte das Match jederzeit unter Kontrolle und war auch im zweiten Durchgang spielbestimmend. Die Hausherren tauchten ab und an gefährlich vor dem Schönauer Gehäuse auf, fanden aber zumeist im ausgezichneten Keeper Cizler ihren Meister. Auch wenn die Zuschauer bis zum Schluss vergeblich auf einen weiteren Treffer warteten, hatten die Fans am Ende reichlich Grund zur Freude und durften den neunten Rieder Saisonsieg sowie den Herbstmeistertitel feiern.

Amarildo Zela, Trainer Union Ried/Riedmark:

"Nach einem Abstieg ist es bekanntlich nicht einfach, weshalb wir mit einer ehen geringen Erwartungshaltung in die Saison gegangen sind und nicht erneut in den Abstiegskampf verwickelt werden wollten. Doch nach der Klatsche in Tragwein ist es super gelaufen und sind seit nunmehr zwölf Runden ungeschlagen. Auch wenn die Rückrunde kein Selbstläufer wird, müssen wir unser Saisonziel revidieren und streben spätestens jetzt den sofortigen Wiederaufstieg an".

