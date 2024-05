Spannung bis zur letzten Minute: St. Pantaleon/Erla siegt knapp gegen U. Königswiesen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:42

In einem packenden Match, das erst in den letzten Sekunden entschieden wurde, sicherte sich der SC St. Pantaleon/Erla einen knappen 0:1 Auswärtssieg gegen die Union Königswiesen. Das Spiel, das bis zum Schlusspfiff für beide Seiten Chancen auf den Sieg bot, wurde durch ein Tor von Ermin Homovic entschieden, der seine Mannschaft in der 58. Minute in Führung brachte. Trotz zahlreicher Bemühungen gelang es den Königswiesnern nicht, diesen Rückstand aufzuholen.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einer Würdigung für den langjährigen Königswiesen-Mittelfeldspieler Sigmund Markus, bevor die Spannung auf dem Platz schnell anstieg. Schon in der dritten Minute zeigten die Gäste aus St. Pantaleon/Erla mit einem ersten Torschuss ihre Ambitionen. Die Königswiesner antworteten prompt und setzten in den ersten Minuten mehrere Akzente. Besonders hervorzuheben ist der Seitenwechsel von Oliver Hackl zu Mühlbachler, der in der 10. Minute für den ersten Schuss auf das Tor der Gäste sorgte. Trotz weiterer hochkarätiger Chancen, unter anderem ein Fast-Tor durch Haslinger in der 24. Minute, blieb die erste Halbzeit torlos. Die Gastgeber drückten auf die Führung, während St. Pantaleon/Erla bei Tempogegenstößen gefährlich blieb.

Zweite Halbzeit: Entscheidung in letzter Minute

Nach der Pause setzte sich das intensive Spiel fort. U. Königswiesen startete stark in die zweite Halbzeit, konnte jedoch die Torchancen nicht nutzen. Besonders bitter war der Lattentreffer von Klaus in der 65. Minute, der die Pechsträhne der Königswiesner symbolisierte. Auf der anderen Seite nutzte Homovic in der 58. Minute seine Chance und brachte St. Pantaleon/Erla mit einem gekonnten Schuss in Führung. Trotz weiterer Wechsel auf beiden Seiten und einem hochmotivierten Endspurt von U. Königswiesen, inklusive einer verpassten Chance von Vanek in der 90. Minute, blieb es beim knappen Vorsprung für die Gäste.

Das Spiel endete mit einem 0:1 Sieg für St. Pantaleon/Erla, dank einer soliden Defensivleistung und einer effizienten Chancenverwertung. U. Königswiesen hingegen wird sich ärgern, aus den zahlreichen Möglichkeiten nicht mehr gemacht zu haben. Besonders in Erinnerung bleiben wird die Doppelparade von Lesterl kurz vor Schluss, die das Ergebnis für St. Pantaleon/Erla sicherte. Trotz der Niederlage zeigten die Königswiesner eine engagierte Leistung und hatten bis zum Schlusspfiff die Möglichkeit, das Spiel zu drehen.

1. Klasse Nord-Ost: Königswiesen : St. Pant.-Erla - 0:1 (0:0)

57 Ermin Homovic 0:1

