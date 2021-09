6:1! USV St. Oswald/Freistadt fegt SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau vom Platz

Details Sonntag, 19. September 2021 10:38

Der USV St. Oswald/Freistadt konnte gegen die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau auf voller Länge überzeugen und einen 6:1-Kantersieg einfahren. Der USV St. Oswald/Fr. ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Weitersf./Kalt./Lieb. einen klaren Erfolg.

Torreiche erste Hälfte - St. Oswald/Fr. klar überlegen

Die Führung von St. Oswald/Fr. stellte Robert Lenz bereits früh in der Begegnung sicher. Der Angreifer traf vor 180 Zuschauern in der 5. Spielminute zum 1:0. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nico Aglas (8.) auf 2:0. Für klare Verhältnisse sorgte Benjamin Krempl, als er das 3:0 für den USV St. Oswald/Freistadt besorgte (39.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Fabian Hackl zum 1:3 zugunsten der SPG W/K/L (41.). Die direkte Antwort folgte noch vor dem Pausentee: Filip Rezac markierte eine Minute vor dem Halbzeitpfiff das 4:1 für die Hausherren. St. Oswald/Fr. hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Mit dem 5:1 von Rezac für den USV St. Oswald/Freistadt war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Eigentlich war die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau schon geschlagen, als Lenz das Leder zum 1:6 über die Linie beförderte (65.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der USV St. Oswald/Fr. bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Nach dem errungenen Dreier hat St. Oswald/Fr. Position zwei der 1. Klasse Nord-Ost inne. Erfolgsgarant des USV St. Oswald/Freistadt ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 16 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV St. Oswald/Freistadt. Der USV St. Oswald/Fr. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit 19 Gegentreffern ist Weitersf./Kalt./Lieb. die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. In der Defensivabteilung des Gasts knirscht es gewaltig, weshalb die SPG W/K/L weiter im Schlamassel steckt. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten der SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau alles andere als positiv. Die schmerzliche Phase von Weitersf./Kalt./Lieb. dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

1. Klasse Nord-Ost: USV St. Oswald/Freistadt – SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, 6:1 (4:1)

5 Robert Lenz 1:0

8 Nico Aglas 2:0

39 Benjamin Krempl 3:0

41 Fabian Hackl 3:1

44 Filip Rezac 4:1

49 Filip Rezac 5:1

65 Robert Lenz 6:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!