Bad Kreuzen mit sensationellem Comeback und Last-Minute Siegtreffer

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 17:06

Die Differenz von einem Treffer brachte Bad Kreuzen gegen die Union Bad Zell den Dreier. Das Match endete trotz zwischenzeitlichem Stand von 2:0 für Bad Zell mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für die Union Bad Kreuzen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Erst in der 87. Spielminute fand die Partie einen Sieger, als Patrick Binder seinen Doppelpack schnürte und seiner Mannschaft zum Dreier verhalf.

Blitzstart von Bad Zell - Binder wird in der Schlussphase zum Held

Bad Zell erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute durch Mario Mühlehner zur frühen Führung. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt nur eine Minute später durch einen Treffer von Thomas Schinnerl (3.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Stefan Fraundorfer war es, der in der 60. Minute den Ball im Tor der Union Bad Zell unterbrachte und das turbulente Comeback seiner Mannschaft einläutete. Für Bad Zell nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende. Patrick Binder drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./87.) und sicherte Bad Kreuzen einen Last-Minute-Sieg. Die Union Bad Zell ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot der Union Bad Kreuzen nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Bad Zell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Union Bad Zell stimmt es ganz und gar nicht: 21 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Bad Zell verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Der Union Bad Zell bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Bad Kreuzen holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Union Bad Kreuzen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Bad Kreuzen setzte sich mit diesem Sieg von Bad Zell ab und belegt nun mit 14 Punkten den sechsten Rang, während die Union Bad Zell weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Kommende Woche tritt Bad Zell bei der Union Schönau an (Sonntag, 15:30 Uhr), bereits zwei Tage vorher genießt die Union Bad Kreuzen Heimrecht gegen die Union Wimberger Haus Lasberg.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – Union Bad Kreuzen, 2:3 (2:0)

2 Mario Mühlehner 1:0

3 Thomas Schinnerl 2:0

60 Stefan Fraundorfer 2:1

75 Patrick Binder 2:2

87 Patrick Binder 2:3

