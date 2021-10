SC St. Valentin triumphiert erneut und bleibt Spitzenreiter

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 23:14

Der SC St. Valentin trug gegen die ASKÖ Luftenberg einen knappen 1:0-Erfolg davon. Hundertprozentig überzeugen konnte St. Valentin dabei jedoch nicht. 250 Zuschauer sahen sich die Partie am Sportplatz in St. Valentin an und mussten lange auf einen Volltreffer warten. Schließlich brachte Raphael Fischelmayr den Tabellenführer in Führung und krönte sich zum Matchwinner.

Fischelmayr trifft spät

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Kontrahenten traten den Kabinengang beim Stand von 0:0 an. Raphael Fischelmayr brach schließlich für den SC St. Valentin den Bann und markierte in der 77. Minute die Führung. Es blieb auch beim ersten und einzigen Treffer, weder den Gästen aus Luftenberg, noch Ligaprimus St. Valentin gelang es ein weiteres Tor zu verzeichnen.

Mit dem Erfolg verbesserte der SC St. Valentin die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Tabellenführers ist die funktionierende Defensive, die erst acht Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute St. Valentin die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der Gastgeber sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Der SC St. Valentin befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Die ASKÖ Luftenberg holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Die Gäste rutschten mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Luftenberg verbuchte insgesamt vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Die Lage der ASKÖ Luftenberg bleibt angespannt. Gegen St. Valentin musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SC St. Valentin tritt am kommenden Samstag beim SC BT-Bau Tragwein/Kamig an, Luftenberg empfängt am selben Tag die Union Pabneukirchen.

1. Klasse Nord-Ost: SC St. Valentin – ASKÖ Luftenberg, 1:0 (0:0)

77 Raphael Fischelmayr 1:0

