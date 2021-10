Vier-Tore-Gala – Lenz schießt Bad Zell ab!

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:56

Der USV St. Oswald/Fr. stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog Bad Zell mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen St. Oswald/Fr. kassierte die Union Bad Zell eine deutliche Niederlage. 250 Zuschauer hatten sich am Sportplatz in St. Oswald eingefunden und sahen einen in Topform-agierenden Robert Lenz, der seine Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg schoss.

Der Ligaprimus erwischte einen wahrhaftigen Traumstart in die Partie: kurz nach Spielbeginn schockte Robert Lenz Bad Zell und traf für den USV St. Oswald/Freistadt im Doppelpack (2./6.). Filip Rezac vollendete zum dritten Tagestreffer in der 32. Spielminute und sorgte für klare Verhältnisse. Die Union Bad Zell ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des USV St. Oswald/Fr. Lenz beseitigte mit seinen Toren (65./72.) die letzten Zweifel am Sieg von St. Oswald/Fr und erzielte Saisontore Nummer acht und neun. Letztlich kam der USV St. Oswald/Freistadt dank eines überragenden Robert Lenz gegen Bad Zell zu einem verdienten 5:0-Sieg.

Der USV St. Oswald/Fr. beißt sich in der Aufstiegszone fest. 26 Tore – mehr Treffer als der Gastgeber erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nord-Ost. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV St. Oswald/Freistadt. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die Union Bad Zell bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die formschwache Abwehr, die bis dato 21 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Gäste in dieser Saison. Die bisherige Saisonbilanz von Bad Zell bleibt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird die Union Bad Zell nach unten durchgereicht.

1. Klasse Nord-Ost: USV St. Oswald/Freistadt – Union Bad Zell, 5:0 (3:0)

2 Robert Lenz 1:0

6 Robert Lenz 2:0

32 Filip Rezac 3:0

65 Robert Lenz 4:0

72 Robert Lenz 5:0

