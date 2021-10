Saxen erledigt Hausaufgaben und ist wieder "on top"!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 18:45

Für die Union Rainbach im Mühlkreis gab es in der Partie gegen die Union Saxen, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Saxen kam mit einer ordentlichen Ladung Selbstvertrauen nach Rainbach, die Mannen von Kevin Eder gelten als Mitfavorit im Tanz um den Aufstieg. Dank eines frühen Mühlehner-Doppelpacks ließen die Gäste nichts anbrennen und fuhren mit drei Punkten im Gepäck nach Hause.

Mühlehner bringt Saxen auf die Siegerstraße

Es dauerte nicht lange, bis es zum ersten Mal im Gehäuse der Hausherren klingelte: Philipp Mühlehner war der Übeltäter und brachte sein Team früh in Führung. Bereits drei Minuten später erhöhte die Union Saxen den Vorsprung, wieder war Mühlehner zur Stelle und stellte auf 2:0. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Die Union Saxen wurde in den ersten 45 Minuten ihrer Favoritenrolle gerecht und verbuchte zum Pausenpfiff eine komfortable Führung. Auch nach Wiederanpfiff war für die Gastgeber nichts zu holen. Philipp Leeb schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 3:0 für Saxen in die Höhe. Letztlich fuhr der Tabellenprimus einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz der Union Rainbach im Mühlkreis derzeit nicht. Insbesondere an vorderster Front kommt Rainbach i.M. nicht zur Entfaltung, sodass nur neun erzielte Treffer auf das Konto der Heimmannschaft gehen. Nun musste sich die Union Rainbach im Mühlkreis schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit dem Erfolg macht es sich die Union Saxen weiter in der Aufstiegsregion bequem. Wer die Gäste besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte Saxen. Die Saisonbilanz der Union Saxen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte Saxen lediglich zwei Niederlagen ein.

Am kommenden Sonntag trifft Rainbach i.M. auf die ASKÖ Luftenberg, die Union Saxen spielt tags zuvor gegen die Sportunion Schweinbach.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – Union Saxen, 0:3 (0:2)

8 Julian Karl 0:1

11 Philipp Mühlehner 0:2

71 Philipp Leeb 0:3

