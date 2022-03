Der USV St. Oswald/Fr. macht dort weiter wo er aufgehört hat

Details Sonntag, 20. März 2022 21:11

Die ASKÖ Luftenberg blieb gegen den USV St. Oswald/Freistadt chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des USV St. Oswald/Fr. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel im Herbst gegen Luftenberg hatte St. Oswald/Fr. ebenso für sich entschieden und einen 2:0-Sieg gefeiert.

Rezac und Lenz liefern im Doppelpack

Für den Führungstreffer und ersten Streich des Tages des USV St. Oswald/Freistadt zeichnete Filip Rezac verantwortlich (17.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand auch unverändert. In Durchgang zwei drehte die Offensive der Gäste dann endgültig auf. Doppelpack für den USV St. Oswald/Fr: Nach seinem ersten Tor (57.) markierte Robert Lenz wenig später seinen zweiten Treffer (60.). Rezac gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gast (88.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Oswald/Fr. die ASKÖ Luftenberg 4:0.

Luftenberg findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die Gastgeber mussten sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die ASKÖ Luftenberg insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Luftenberg taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der USV St. Oswald bleibt trotz dieses Erfolgs punktgleich mit Tragwein/Kamig auf Platz zwei. Gegen die ASKÖ Luftenberg verbuchte man bereits den zehnten Saisonsieg. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt der USV St. Oswald/Fr. den besten Angriff der 1. Klasse Nord-Ost. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der St. Oswald/Fr. ungeschlagen ist.

Am nächsten Sonntag reist Luftenberg zur Union Bad Kreuzen, zeitgleich empfängt der USV St. Oswald/Freistadt den SC BT-Bau Tragwein/Kamig.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Luftenberg – USV St. Oswald/Freistadt, 0:4 (0:1)

17 Filip Rezac 0:1

57 Robert Lenz 0:2

60 Robert Lenz 0:3

88 Filip Rezac 0:4