Acht-Tore-Spektakel zwischen Rainbach und St. Oswald endet in Last-Minute Remis!

Details Montag, 08. November 2021 00:29

Der USV St. Oswald/Freistadt war als Siegesanwärter bei der Union Rainbach im Mühlkreis angetreten, musste sich jedoch mit einem 4:4-Unentschieden zufriedengeben. Besonders bitter: bei einem Sieg hätte St. Oswald sich zum Herbstmeister krönen können, schlussendlich musste man sich jedoch mit einem Unentschieden mit dem Vizeherbstmeistertitel abfinden.

Acht-Tore Spektakel endet in Last-Minute Remis - Privatduell zwischen Lenz und Haiböck

Rainbach i.M. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Philipp Auer traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Filip Rezac schoss für St. Oswald/Fr. in der 22. Minute das erste Tor und stellte den Ausgleich wiederher. Robert Lenz versenkte die Kugel zum 2:1 (36.). Die Pausenführung des USV St. Oswald/Freistadt fiel dementsprechend knapp aus. In der Folgephase entwickelte sich die Partie zu einem Privatduell zwischen Michael Haiböck und Robert Lenz. Erstgenannter Akteur stellte eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff den Ausgleich wiederher, ehe letzterer nur eine Minute später mit einem sehenswerten Tor von der Mittellinie die erneute Führung erzielte - Prädikat "Tor des Monats". Es blieb beim Hin und Her: innerhalb von drei Minuten drehte Haiböck mit einem Doppelpack die Partie erneut (71./74.). Erst tief in der Schlussphase schnürte auch Robert Lenz seinen Hattrick und bewahrte seine Mannschaft vor einer Niederlage (93.).

Rainbach i.M. muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom elften Platz angehen. Drei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat die Union Rainbach im Mühlkreis momentan auf dem Konto.

Mit 28 Zählern führt der USV St. Oswald/Fr. das Klassement der 1. Klasse Nord-Ost souverän an. Erfolgsgarant des Gasts ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 41 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Neun Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat St. Oswald/Fr. derzeit auf dem Konto. Der USV St. Oswald/Freistadt blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Rainbach i.M. verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 20.03.2022 die Union Bad Kreuzen.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – USV St. Oswald/Freistadt, 4:4 (1:2)

6 Philipp Auer 1:0

22 Filip Rezac 1:1

36 Robert Lenz 1:2

60 Oliver Haiböck 2:2

61 Robert Lenz 2:3

71 Oliver Haiböck 3:3

74 Oliver Haiböck 4:3

93 Robert Lenz 4:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!